Dopo Gaza, genocidi e stragi. Spunta l’Isis nella guerra in Medio Oriente.

Coincidenze o strategie calcolate ad arte per alzare i toni di una guerra nella striscia di Gaza, tra Israele ( accusato davanti alla Corte dell’Aia di genocidio dal Sudafrica ) e Hamas, con la popolazione palestinese in fuga sotto i bombardamenti, e con i familiari degli ostaggi israeliani che continuano a protestare ma senza risultati ?Una situazione che si complica con la comparsa di attentati – come quello davvero eclatante in Iran- rivendicato del redivivo stato islamico, finanziato da alcuni paesi del Golfo nella passata guerra Iraq, la dice lunga sui tentativi di ulteriore destabilizzazione dell’area. Laddove le potenze internazionali dagli Stati Uniti alla Russia, alla Cina si confrontano sui temi dell’energia, dei profitti e del debito pubblico, soprattutto nei confronti della Cina, e di quelle della penisola arabica che adottano la politica dei due forni. Per farla breve c’è una cortina di fumo, denso e acre, che rinvia soluzioni e percorsi di pace a quando sarà tutto chiaro sul che fare e come riposizionarsi nel mondo, dopo guerre grandi (non dimentichiamo quella in corso tra Ucraina e Russia) e piccole che vedono in posizioni totalmente silente e subalterna l’Unione europea. Spunti di riflessione che non fanno emergere nulla di buono per il cessate il fuoco, aldilà delle missioni di questo o quello inviato tra Paesi in conflitto o chiamati comunque a svolgere un ruolo di mediazione. Lo diciamo dopo aver assistito, pur nei limiti della concomitanza di altri eventi da seguire, in un affollato incontro alla Fondazione le ” Monacelle”, all’interessante confronto promosso dal Comitato per la pace sul tema “L’umanità di fronte al genocidio palestinese” . E su questo tema , come sentito in altre occasioni, occorre che l’informazione sia corretta senza equivoci, ipocrisie, sul parole come “genocidio”, “terrorismo”, “apartheid”, “assedio” che hanno visto e vedono vittime su più fronti l’inerme popolazione civile. Un contributo a saperne di più con un utili spunti a capire perchè si è arrivati a tanto. Perchè si continua a non fare passi avanti, dalla risoluzione dell’Onu del 1947 a oggi, tra trattati di Pace rimasti sulla carta, attentati eclatanti e repressioni conseguenziali, senza dimenticare retaggi e giustificazioni di politiche colonialiste che hanno alimentato sopraffazioni, sfruttamento, persecuzioni.



Materia, con tutti i riflessi di una analisi in corso, affidata alla materana Marina Calculli, studiosa e docente di politica internazionale del Medio Oriente, Columbia University e Sciences Po Paris e a Gjovalin Macaj, studioso e docente di relazioni internazionali, Leiden University che ha lavorato come advisor per la missione dell’Albania al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York. Il dibattito che ne è seguito ha evidenziato, qualora ce ne fosse bisogno, la necessità di coltivare la cultura della pace. E per farlo occorre essere conseguenziali. Il Comitato, e lo ha dimostrato nelle scorse settimane con i presidi in piazza San Francesco d’Assisi, e con una raccolta fondi a sostegno di ‘Medici senza frontiere”, ce la sta mettendo tutta. Il nostro Paese, però, non sta andando oltre appelli e auspici, come l’Unione europea del resto, priva di autonomia decisionale che sconta anche le fibrillazioni interne sulle vicende della guerra in Ucraina. Si attende che si muova anche l’Onu, dove il ricorso continuo ai veti, non offre margini di speranza… Si andrà avanti per tutto il 2024 , come hanno ribadito i protagonisti di primo piano delle guerre nella striscia di Gaza e in Ucraina. Ma è anche l’anno Dragone e chissà che con una fiammata di responsabilità, non faccia cessare anzitempo quella scia di sangue alimentata da freddi calcoli strategici sulla pelle e sulle vite delle popolazioni che chiedono la pace.



I COMPONENTI DEL COMITATO PER LA PACE DI MATERA

Le associazioni che hanno aderito al Comitato per la Pace sono: ANPI Matera, Fridays For Future – Matera, Collettivo Donne Matera, FILEF Basilicata, CGIL Matera, SPI CGIL Matera, Schierarsi, UISP Matera, IAC Centro Arti Integrate, Partito Democratico sezione di Matera, TAM Tower Art Museum, Masseria Fra Gennaro, Partito Rifondazione Comunista Basilicata, Amabili Confini, Noi Ortadini APS.