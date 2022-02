… e mano alla coscienza e alla tasca per un progetto, attivato dai ”mastribiscottai”, che unisce passione e tanta voglia di passare dalla buona volontà per un problema comune, sentito. Invita a non voltarsi dall’altra parte o a far finta di non sentire, con un progetto che può essere d’esempio per tante famiglie che hanno un parente colpito da gravi disabilità. Dicevamo mano alla coscienza e alla tasca perchè una attività di base , ma con un forte valore affettivo, che lega uomini e amici dell’uomo e che puo’ portare alla strada dell’inclusione con il lavoro. Si deve ristrutturare un locale per produrre e offrire servizi. L’uovo di Colombo? Macchè buon senso e un passo avanti, diciamola tutta, verso una realtà del BelPaese che continua a subire i tagli i servizi di base, la medicina del territorio, che colpiscono le fasce deboli: dagli anziani, ai disabili . E con la pandemia da virus a corona e varianti collegate, la domanda di servizi e cura sono aumentati, ma di fatto siamo agli spiccioli. In Basilicata risorse limitate dal pubblico, l’apporto di alcuni privati, ma non si va oltre l’assistenza per un ”monte ore” affidato alla cooperazione o ad altre esperienze. E dopo, tra qualche anno ? E’ un problema serio. Se lo chiedono i genitori di ragazzi e ragazze, uomini e donne, che non sanno chi si occuperà dei loro cari quando non ci saranno più. E allora piccole ma lodevoli iniziative, ne abbiamo parlato in passato, e questa dei “Mastribiscottai” che sono passati dalla proposta al progetto, coinvolgendo professionalità diverse e famiglie, possono essere un percorso da attivare anche da noi e laddove questo problema viene fuori con tutta la sua drammaticità. Un invito agli amministratori locali, a famiglie, operatori delle politiche sociali, servizi alla persona o del ”welfare”, se vi piacciono gli anglicismi a tutti i costi, per trovare una risposta al ” Dopo di noi…e poi?”. Buna lettura e se vi va, e il caso di dire, ”contagiate” anche altri. E’ per una buona causa solidale e di civiltà. Passaparola



https://www.produzionidalbasso.com/project/mastribiscottai-it-diventa-unimpresa/

Il Progetto

Aiutaci a ristrutturare gli spazi di un’azienda di pet food in cui le persone con disabilità intellettiva lavorano fianco a fianco con chef, veterinari nutrizionisti ed esperti di marketing. Chiunque con una donazione può contribuire a ristrutturare il locale, che vogliamo far diventare uno spazio per tutta la comunità. Saranno avviati percorsi educativi alimentari, corsi di pasticceria e tanto altro.

Ti ricordiamo che le donazioni alle Associazioni si possono dedurre del 30% del loro valore o del 10% alla deduzione del reddito.

🅘🅛 ​ 🅟🅡🅞🅖🅔🅣🅣🅞 ​

🅘🅝 ​ 🅑🅡🅔🅥🅔

☞ CHI SIAMO

Ylenia e gli amici speciali APS – YAS per chi la conosce meglio – è una piccola associazione di familiari con figli con disabilità intellettiva, che da anni si impegna per costruire un futuro dignitoso per i propri figli, per assicurare loro una casa, un lavoro e servizi di qualità per il “dopo di noi”.

☞ IL NOSTRO PROGETTO

L’Associazione YAS e le sue famiglie associate, hanno deciso di fare un investimento importante: il 21 aprile 2021 hanno acquistato un locale commerciale di due piani in via Luigi Kossuth a Roma per dare stabilità al progetto Mastri Biscottai un progetto di formazione-lavoro nato con un finanziamento della Regione Lazio tre anni fa. Questo acquisto è una pietra miliare per ragazzi, famiglie e professionisti che da anni lavorano per costruire non solo un laboratorio di cucina professionale per produrre pet food, ma una vera e propria “Cittadella del lavoro per le persone con disabilità intellettiva”, uno spazio fisico e simbolico per il dialogo tra imprese del territorio e mondo dei servizi.

La ristrutturazione di questo locale sta però richiedendo un investimento importante (vedi sotto il dettaglio dei costi), decisamente troppo per una piccola associazione come la nostra. Chiediamo a tutti – perciò – un aiuto, un sostegno, un supporto! Ci piacerebbe poter coprire quantomeno una parte di tale cifra, cioè 30.000€, pari al costo dell’installazione di un montacarichi/ascensore necessario per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Con un piccolo o grande contributo tramite la piattaforma “produzionedalbasso.com” potrai far parte di questa importante impresa.

Clicca mi piace su Facebook, Instagram sul nostro sito WEB

☞ LA RISTRUTTURAZIONE NEL DETTAGLIO

Per l’acquisto, la ristrutturazione e l’avvio dell’attività stiamo affrontando i seguiti costi:

INTERVENTI E ACQUISTI NECESSARI

COSTI

Acquisto del locale in Via Kossuth, 00149 Roma (RM)

85.000 €

Notaio, imposte di registro e agenzia immobiliare

7.500 €

Lavori di ristrutturazione del condominio (non preventivati)

10.000 €

Architetto: progetto e conduzione lavori/sicurezza

13.000 €

Ditte edili (tramezzi, posa pavimenti, rivestimenti e cartongesso): suddivisione del locale in aree per la produzione, la formazione; realizzazione un bagno accessibile; realizzazione di una stanza per la formazione, per disseminare e diffondere il nostro modello. Il tutto nel rispetto dell’esigenza di movimentazione di sedia a rotelle.

39.500 €

Impianti: Realizzazione impianto idraulico (16.000 €), cappa di aspirazione e canna fumaria necessarie per la cucina professionale, rispettando tutte le norma per la produzione di alimenti per animali human grade; realizzazione di un impianto elettrico industriale (14.000€).

30.000 €

Macchinari (costi sostenuti dalla Fondazione Prosolidar, che ringraziamo ancora): Cucina professionale, forni, frigoriferi, lavelli, eccetera.

30.000 €

Montacarichi: Acquisto (14.000€) e installazione (14.560€) per collegare piano inferiore e superiore e superare le barriere architettoniche esistenti, che impedirebbero ai nostri ragazzi di accedere al piano inferiore dove sono allocati spogliatoi e magazzino.

28.560 €

Infissi, vetrine, serrande e relativi motori: Realizzazione di una vetrina, stand e front office per la vendita di prodotti al pubblico.

10.700 €

Materiali: Pavimenti gres porcellanato R11 (antiscivolo), rivestimenti, porte, vernici, condizionatori, sanitari, varie.

7.000 €

Pittura del locale, pulizia (opera dei volontari)

0,00 €

e mancano ancora tutti gli arredi…. TOTALE:

261.260 €

Chi volesse consultare la documentazione contabile può scrivere a info@yleniaegliamicispeciali.org

☞ IL NOSTRO METODO

Il metodo è quello di rendere produttivi i contesti dei servizi sociali, troppo spesso vissuti come improduttivi. Il nostro metodo è quello dell’integrazione in piccoli gruppi di lavoro di persone con disabilità e professionisti, in una sorta di piccoli reparti aziendali che rivestono funzioni diverse, come: reparto cucina e produzione; reparto logistica, spedizioni e approvvigionamenti; reparto vendite e storytelling del progetto. Questi reparti non sono però isolati tra loro, anzi sono previsti diversi sistemi di partecipazione interni al contesto di lavoro, come riunioni, focus groups, formazione in aula tramite esercitazioni e role playing. Grazie a tali incontri si delinea il piano di miglioramento continuo del progetto, in cui la “voce” delle persone con disabilità intellettiva è messa a fare da fil rouge. La nostra linea di prodotti è in continuo aggiornamento. Ad oggi questa prevede diversi biscotti:

Gusto banana – Ideale contro l’affaticamento) La banana è ricca di potassio e aiuta a mantenere muscoli e nervi in salute. Mangiare banana aiuta a tenere basso il livello di sodio del vostro cane.

Gusto tonno – Ideale per cani e padroni sportivi) Il tonno è ricco di proteine che aiutano a mantenere la massa muscolare magra del vostro cane, piccolo o grande che sia. La nostra formula lo rende facile da digerire.

Gusto menta – Ideale per chi ama coccolare il proprio cane) Il gusto menta e prezzemolo è pensato per l’alito dei nostri amici a quattro zampe. La menta riduce i gas intestinali. Il prezzemolo è un antiossidante ricco di vitamine C, K, B che rinfresca l’alito e aiuta la digestione.

Gusto zucca – Ideale per chi ricerca il giusto equilibrio) La zucca è un ingrediente estremamente ricco di fibre che, grazie alla nostra speciale cottura, non vengono disperse. L’apparato digerente del cane è così nutrito e idratato, senza alcun apporto di grassi.

Sempre nuove ricette vengono studiate e realizzate dalla nostra area ricerca e sviluppo composta da esperti, chef professionisti e veterinari nutrizionisti per soddisfare le curiosità dei padroni attenti alla salute dei loro amici e quattro zampe.

Il tuo contributo al nostro progetto sarà ricompensato! Affrettati per ricevere le ricompense che abbiamo pensato. Per chi partecipa al crowdfunding. I nomi di tutti tutti i partecipanti al crowdfunding saranno scritti sulla CONTRIBUTOR-WALL su una parete dedicata del locale.



🅠🅤🅐🅛🅒🅗🅔 ​ 🅓🅔🅣🅣🅐🅖🅛🅘🅞 ​

🅘🅝 ​🅟🅘🅤’ ​ 🅢🅤🅛 ​ 🅟🅡🅞🅖🅔🅣🅣🅞

☞ CHI SIAMO?

Ci raccontiamo un pò meglio. YAS è un’associazione di familiari e persone con disabilità intellettiva che si riconoscono in una comunità che desidera delle cose per il proprio futuro. Sia i genitori che i figli si sono attrezzati per trasformare i propri desideri in progetti, come una convivenza comune, condividere delle attività produttive, avere una vita culturalmente attiva. Anche per questo un numero sempre maggiore di persone si rivolgono a YAS. È dentro questa condivisione di desideri e progettazione che è nato Mastri Biscottai, un laboratorio di pet food artigianale, nato dopo numerose prove, studi, progetti e fondi anche grazie alla Regione Lazio.

Si contrappongono a questa realtà le famiglie con figli con disabilità che vivono un vuoto di appartenenza e di rapporti, in solitudine, oppure che sono soltanto in rapporto a specialisti e tecnici della riabilitazione.

Lasciatecelo dire: Mastri Biscottai è proprio una bella novità! Una proposta innovativa. Creare contesti di appartenenza e di convivenza. con Mastri Biscottai le persone con disabilità e le loro famiglie riescono ad essere felici e a divertirsi.

Qui entrano in campo partner che hanno collaborato a riconoscere ciò di cui aveva bisogno YAS, cioè sviluppare una progettualità e una competenza organizzativa. Fondare una cooperativa di tipo B è il modo tramite cui YAS si apre all’esterno e propone questo modello con altri prodotti, altre idee produttive, altri business, altre persone con disabilità.

☞ QUAL E’ IL PROBLEMA?

Il problema è la disoccupazione, non la disabilità. Il lavoro è un importante mezzo per migliorare la qualità della vita. Quando si parla di disabilità intellettiva si sottovaluta che queste persone sono quasi sempre disoccupate o inoccupate.

Buona parte del loro malessere deriva dal fatto che non partecipano ai contesti produttivi, non hanno obiettivi e rapporti di collaborazione tra colleghi. Per questo è necessario organizzare un contesto in cui le persone con disabilità intellettiva possano trovare una propria occupazione, produttività e spazio.

difficilmente la formazione speciale e/o la riabilitazione esita nell’inserimento lavorativo. Piuttosto si resta incastrati nella ‘formazione a vita’ finché, entro una forte delusione, si rinuncia alla fiducia nel futuro.

I dati parlano chiaro: l’obbligo ad assumere quote H nelle aziende pubbliche e private, come previsto dalla Legge 68/1999 in materia di collocamento dei disabili, non funziona, perché mancano servizi post-assunzione che aiutino le imprese a svolgere questa importante funzione integrativa, mancano politiche attive sufficienti a far dialogare imprese e servizi alla persona, manca cultura d’impresa nei servizi.

Con il progetto “Mastri biscottai Crescono” finanziato dalla Regione Lazio e dal Fondo Sociale Europeo, abbiamo riscontrato una grave discontinuità nei progetti e l’assenza di un follow up per l’innovazione sociale. Si rischia così di disperdere risorse pubbliche e far fare ai ragazzi un’esperienza temporanea pur avendo costruito, come nel nostro caso, un modello di lavoro integrato, una linea di prodotti commercializzabili e individuato anche partner di eccellenza.

☞ STORIA DEL PROGETTO: DA DOVE PARTIAMO

Il progetto nasce nella mente di Maria Rosaria, presidente dell’associazione di volontariato Con Gli Altri e professoressa di sostegno in pensione di una scuola alberghiera, Silvana, presidente di YAS, sempre alla ricerca di progetti vincenti per i suoi ragazzi e Carlo, marito di Maria Rosaria e ingegnere, esperto di progettazione europea e startup innovative.

L’idea segue alcune esperienze negative fatte con servizi di catering per feste, matrimoni e compleanni che hanno dimostrato che c’è un forte stigma e scarsa fiducia per le competenze lavorative delle persone con disabilità. Così abbiamo immaginato che con prodotti alimentari rivolti ad animali domestici la diffidenza per la disabilità sarebbe stata superata.

Un primo studio di mercato dimostra che il pet food è stato immune alle recenti crisi finanziarie, in quanto le famiglie tendono ad adottare sempre di più cani e gatti da compagnia. Scopriamo che a livello di mercato il pet food si comporta esattamente come il baby-food, c’è una grande richiesta di prodotti human grade di alta qualità con filiere corte e materie prime di eccellenza.

Nel 2018 si iniziamo così a realizzare con successo le prime ricette e i primi biscotti, che vanno a ruba in tutti i mercatini incontrati. Capiamo così che si può iniziare a fare sul serio.

☞ STORIA DEL PROGETTO: A CHE PUNTO SIAMO

Da allora abbiamo fatto un lungo percorso per arrivare fin qui.

Grazie al fondo sociale europeo e alla Regione Lazio che ha emanato il bando “Inclusione Attiva”, abbiamo potuto fare una formazione di 10 mesi con 19 beneficiari, che ci ha permesso di mettere a punto un modello di integrazione delle persone con disabilità in contesti di lavoro creati appositamente, ideare una linea di biscotti premio per cani;

Grazie al mutuo aiuto delle famiglie è stato acquistato un locale commerciale in via Luigi Kossuth 25, 00149 Roma (RM), in cui attiveremo la produzione;

Grazie alla Fondazione Prosolidar potremo allestire una cucina professionale non appena conclusa la ristrutturazione;

Grazie alla Regione Lazio con il suo bando “Comunità solidali” e a un finanziamento della Fondazione Haiku Lugano, abbiamo assicurato il supporto degli operatori e professionisti che affiancheranno i nostri ragazzi per i primi due anni di attività.

Il restyling del logo, del packaging e del marchio, insieme al sito web del progetto sono quasi del tutto ultimati e presto potrà essere utilizzato per la vendita online.

☞ FUTURO E SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO

Permettere ad un gruppo di persone con disabilità intellettiva di lavorare non basta. Diverse sono le caratteristiche che rendono il progetto sostenibile nel tempo.

Produzione e commercializzazione: Puntare non solo all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, ma anche alla qualità del prodotto e all’orientamento al cliente, quindi alle vendite come indicatore di un buon lavoro complessivo.

Ricerca e sviluppo del brand e della linea di prodotti: Conoscere il più possibile le esigenze dei padroni dei cani, studiare nuove ricette di qualità e allargare la linea di prodotti, tenere la filiera corta e man mano iniziare a selezionare e produrre le materie prime.

Diventare un centro di eccellenza – Cittadella del lavoro: Nel centro sud Italia non esistono realtà che affiancano servizi alla persona e cultura di impresa. Pensiamo che sia necessario pensare ad un centro polivalente nel territorio di Roma per il lavoro delle persone con disabilità intellettiva, quale luogo in cui tenere aperto il dialogo tra imprese e servizi.

Formazione e servizi per le imprese: Avviare un processo di sviluppo culturale fuori e dentro le aziende del territorio, quindi avviare un dialogo con le aziende che hanno l’obbligo di assumere quote H per proporre un’organizzazione del lavoro che possa rendere dei disabili intellettivi in azienda affinché possa essere produttiva.

☞ I NOSTRI PARTNER E STAKEHOLDERS

A ulteriore garanzia di sostenibilità del progetto, YAS può contare sulla collaborazione di diversi partner commerciali, consulenti organizzativi ed esperti di cucina alberghiera applicata al pet food.

Stretta collaboratrice di YAS è l’associazione Pomerium ETS, partner che ci supporta nella progettazione e gestione dei progetti;

l’associazione di Volontariato Con gli Altri, insieme con il Dipartimento Scienze e Tecnologie Chimiche dell’Università Tor Vergata, ci aiuta a fare ricerca e sviluppo della nostra linea di prodotti;

Il Forno grande impero ci aiuterà a distribuire e far conoscere i nostri biscotti in tutta la città di Roma, così come Giulius Pet Food nei negozi specializzati. Una catena di prodotti naturali, con cui è in corso la definizione di una collaborazione, ci aiuterà ad allungare la filiera e a selezionare e poi a produrre direttamente le materie prime.

Ci supporteranno nella fondazione di una cooperativa di tipo B la Legacoop Lazio e la Cooperativa Sociale Maggio 82;

L’impresa Posmafood i ci commissionerà invece la prima produzione conto terzi;

Non mancano stakeholders istituzionali come ASL, Municipi e Consulte per l’handicap.

☞ L’IDEA IMPRENDITIVA: MASTRI BISCOTTAI E’ MOLTE COSE INSIEME…

E’ una sfida! Puntiamo a sviluppare una cultura d’impresa e il valore del prodotto di eccellenza entro i servizi sociali, che spesso condividono il vissuto di consumare risorse e di essere improduttivi.

E’ un’impresa sociale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità! E’ pensata primariamente per coniugare l’attenzione al cliente esterno e del cliente interno dell’azienda, cioè anche a chi lavora dentro tale azienda;

E’ un’impresa che produce pet food di alta qualità! Grazie alle importanti consulenze dell’Università e al team composto da chef, veterinari nutrizionisti ed esperti di social marketing produce biscotti premio di alta qualità per i nostri amici a 4 zampe secondo ricette in continuo sviluppo, con materie prime 100% biologiche e, entro l’anno 2023, a chilometro zero;

E’ una costituenda cooperativa sociale di tipo B per sviluppare nuove filiere produttive e offrire servizi e formazione alle imprese che non sanno come adempiere all’obbligo di assumere categorie protette senza incorrere in problemi organizzativi o, peggio, nelle sanzioni di legge.

