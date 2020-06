“La task force regionale comunica che ieri, 24 giugno, sono stati effettuati 374 test per l’infezione da Covid-19, risultati tutti negativi.

Con questo aggiornamento i casi di contagio in Basilicata restano 5.“

E’ la oramai “solita” buona notizia che leggiamo da giorni e di nuovo oggi, nel comunicato quotidiano, e che ci auguriamo si ripeta at libitum , fino a smettere di doverla riportare come notizia. Un dato che inquadrato in uno scenario generale nazionale che vira al meglio potrà consentirci di non rovinare la serenità della bella stagione che sembra ci sia concessa.

Anche perché tra chi sostiene che il numero dei positivi in circolazione è ancora alto e ci porterà ad un autunno di fuoco e chi, all’opposto, sostiene che la pandemia si stia esaurendo e il covid19 come i suoi predecessori, ci provocherà in futuro al massimo una banale influenza, va detto che ambedue hanno valore scentifico pari allo zero. E,purtroppo, abbiamo capito che la verità la capiremo “solo vivendo” come cantava Battisti. In base ai fatti concreti che saranno certamente condizionati dai nostri comportamenti.

Tornando al comunicato della tsk force regionale si legge che:

“Ai 5 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 367 guariti; 1 paziente di Gravina in Puglia riscontrato dall’Asm; 2 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare; 3 pazienti, uno residente a Torino e due in Comuni della Lombardia, tutti in isolamento domiciliare in Basilicata; 1 paziente, conteggiato in Veneto perché lì diagnosticato e dichiarato guarito in seguito a doppio tampone negativo, risultato positivo al tampone di rientro e attualmente in isolamento in Basilicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 38.261 tamponi, di cui 37.842 risultati negativi.

Attualmente nelle strutture ospedaliere lucane è ricoverata 1 sola persona, che si trova nel reparto di Malattie infettive dell’Ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera.

I lucani in isolamento domiciliare sono 4.

Il prossimo aggiornamento domani, 26 giugno, alle 12,00.”