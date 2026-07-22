Dopo 4 anni di governo Meloni la destra ammette: l’Italia è più insicura!

E’ talmente tanta l’abitudine della destra italiana a trasformare qualsiasi episodio di cronaca in un argomento di propaganda per sollecitare la pancia degli elettori, da fargli dimenticare che il tempo passa. Che sono quattro anni che al governo ci sono propri ministri, con a capo la loro leader maxima Giorgia Meloni, e che fra non molto taglieranno il “traguardo storico” del governo più longevo della Repubblica. Di tutte le promesse fatte in campagna elettorale (accise, blocco navale…..) quella che avrebbero assicurato una maggiore sicurezza ha sempre avuto un posto centrale. E lo facevano cavalcando i tanti fatti di cronaca che non mancavano certo. Bene. Dopo quattro anni, l’Italia è più sicura di allora? La riposta toccherà alla fine agli elettori, ma nel frattempo basta osservare ciò che dicono i vari esponenti di FdI, della Lega, del “fratello coltello” già ex generale, nonchè di altre sigle della medesima galassia, per avere una ammissione di fallimento. Dal Sud al Nord emerge una unanimità di giudizio dal sen fuggito. A Potenza, ad esempio, poche ore fa, il Coordinatore Regionale della Fiamma Tricolore di Basilicata, Marco Batta, facendo riferimento ad un episodio segnalato da taluni cittadini (atti vandalici che sarebberio stati commessi da un uomo di colore in palese stato di alterazione ai danni di auto ferme e automobilisti in transito) scrive, sul proprio profilo social, di “un aumentato senso di insicurezza” e che “Nessun cittadino deve aver paura di circolare nella propria città“, per concludere che “Non intendiamo in alcun modo colpevolizzare le Forze dell’Ordine, che operano quotidianamente con grande impegno e con mezzi spesso insufficienti sul territorio“. Chiaro? Insicurezza aumentata e forze dell’ordine non messe in condizioni di poter effettuare il proprio prezioso lavoro a difesa dei cittadini perchè non dispongono di mezzi sufficienti. Tradotto: al di là delle chiacchiere in questi quattro anni non si è investito a sufficienza per rafforzare veramente, con personale e dotazioni, le forze dell’ordine di cui ci si erge a difensori indefessi. E la vicenda del gioielliere pistolero, ora cavalcata per tornare a mettere alla berlina gli odiati giudici? Un battage propagandistico che gronda ammissione di colpa ad ogni piè sospinto. Ma come è possibile, dicono, Lega, FdI, FI e tutto il cucuzzaro di destra, che un onesto lavoratore venga condannato solo per essersi difeso da una rapina? E giù a fare la parte di chi va all’attacco di qualcun’altro che sarebbe colpevole di tale obrobrio. E qui che scatta la loro smemoratezza, oppure (peggio ancora) il calcolo spregiudicato che si possa raccontare qualsiasi balla agli italiani che “tanto bevono tutto“. Ebbene. A parte che il gioielliere non si è difeso nel corso di una rapina, ma come è stato possibile vedere per ognuno di noi dai video, ha inseguito in strada e giustiziato a sangue freddo i ladri e che, quindi, non di legittima difesa si è trattato ma di omicidio intenzionale. Ma quelle leggi applicate dai giudici (ora indicati alla canea come dei pazzi che tutelano i delinquenti) in questo processo, chi le ha fatte? Proprio chi è oggi al governo! Quindi con chi se la prendono, di fatto, ora? Con se stessi? Non solo. Il processo a questo gioielliere dura dal 2021: quasi SEI anni! Sei anni in cui ci sono stati tre gradi di giudizio e durante i quali chi poteva, avrebbe potuto interventire con nuove norme per tutelare lui e casi come questi che -come lamenta la destra a reti unificate- non sono adeguatamente tutelati. E chi era al governo e non la ha fatto negli ultimi quattro anni? Proprio loro, gli stessi che se ne lamentano e che ne sono responsabili, mentre cercano di scaricare le colpe sulla magistratura e facendo indebite pressioni (al limite dell’eversivo) sul Presidente Mattarella per condizionarne il potere di “grazia”. Insomma, questi sono solo degli esempi al volo, ma basta -come dicevamo all’inizio- scorrere la cronaca per avere altre conferme di un fallimento conclamato che il centro destra è costretto ad ammettere ……..provando a buttare la palla in tribuna. Ad accusare altri. Contando sul fatto di essere riusciti a trasformare definitivamente gli elettori in tifosi e non in cittadini pensanti. Un fallimentom dopo tutti quegli inutili decreti sicurezza prodotti a iosa….

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