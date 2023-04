Dopo 12 anni, a metà aprile, ripartono le lezioni alla scuola Bramante a Matera

“Partono il prossimo lunedì 17 aprile, le lezioni delle classi di scuola per l’infanzia e Primaria “Bramante” nel nuovo plesso dell’omonima via, con la conclusione del trasferimento dalla sede di via Greco.” Ad annunciarlo è una circolare che la dirigente scolastica, Magda Berloco, ha inviato ai genitori, documento in cui, la dirigente ringrazia anche il sindaco, Domenico Bennardi, e tutta l’Amministrazione comunale per quella che definisce una “bella sinergia di valori di intenti e valori” messa in campo, auspicando che sia un modello per i futuri rapporti. Nella circolare vengono indicati anche “orari ed accessi delle scolaresche, che riprenderanno le lezioni negli ambienti nuovi e confortevoli di un edificio dotato di modernissimi impianti di servizi, tanti spazi all’aperto allestiti per integrare i programmi curriculari della scuola.” Si chiude definitivamente una vicenda lunga 12 anni, su cui è intervenuta anche l’attuale Amministrazione comunale, disponendo -come si ricorda in una nota- anche una rielaborazione del progetto iniziale, “per rendere l’edificio più salubre per gli alunni e sostenibile per l’ambiente. Quindi si è scelta l’ottimizzazione dell’impianto di climatizzazione mediante un sistema di monitoraggio e gestione, che ne regoli adeguatamente il funzionamento, per garantire in ogni ambiente la sussistenza di valori ideali dei parametri di salubrità e di confort dell’aria interna; utilizzo dell’impianto geotermico anche nella stagione calda, in modo da ottenere un limitato raffrescamento degli ambienti (effetto cantina) tramite la circolazione nei pannelli radianti a pavimento dell’acqua risalente dalle sonde geotermiche; potenziamento delle opere a verde e di sistemazione esterna, in modo da consentire la fruizione degli ampi spazi esterni sia per la didattica che per la trattazione delle tematiche ambientali, prevedendo altresì a carico dell’appaltatore un periodo di mantenimento di tali opere che permetta, in un’ottica di sostenibilità e sussidiarietà, il graduale avvicendamento nella cura del verde di altri soggetti della società civile e/o dei beneficiari della infrastruttura scolastica. Internamente le colorazioni adottate sono naturali e rilassanti: il verde salvia per le pavimentazioni in linoleum, il sabbia chiaro ed il bianco per le pareti delle aule e di tutti gli spazi di relazione; solo per le tre aule della scuola dell’infanzia si è adottata una colorazione più accesa e caratterizzata creando un’aula azzurra, una gialla e una rossa. I principali materiali impiegati per gli elementi strutturali, architettonici e le finiture sono il legno lamellare, il cemento armato, l’acciaio, il vetro, il cartongesso accoppiato e coibentato, il linoleum, il gres, le lamiere metalliche grecate e coibentate. Tutto improntato al risparmio ed all’ottimizzazione energetica, oltre che al bassissimo impatto sull’ambiente. I principali materiali impiegati per gli elementi strutturali, architettonici e le finiture sono il legno lamellare, il cemento armato, l’acciaio, il vetro, il cartongesso accoppiato e coibentato, il linoleum, il gres, le lamiere metalliche grecate e coibentate. Tutto improntato al risparmio ed all’ottimizzazione energetica, oltre che al bassissimo impatto sull’ambiente.“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.