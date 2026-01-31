Donzelli scarica i “Fratelli lucani”: la norma sui mini vitalizi non andava approvata. E mò?

“Non avremmo mai consentito, se fossimo stati consultati, di dare un parere favorevole a questa norma“. E’ quanto dichiarato da Giovanni Donzelli interpellato da Rosamaria Mollica per Cronache lucane in merito alla legge che ha reintrodotto di fatto dei mini vitalizi in Basilicata per i consiglieri regionali, persino con effetto retroattivo. Parole che sconfessano in toto l’operato di Fratelli d’Italia di Basilicata, a cominciare dal suo coordinatore regionale Piergiorgio Quarto che si è sperticato ed arrampicato sugli specchi per difendere questa porcheria ed è corso tra i primi a fare domanda per usufruirne, e per finire ai consiglieri regionali. Per Donzelli la norma “va rivista radicalmente“. Amen. QUI il link all’articolo di Rosamaria Mollica.

