E’ la domanda che si è posta Antonio Serravezza, una vita nell distretto del mobile imbottito e alle prese con una domanda di forza lavoro della filiera manifatturiera. Sono figure che servono e la loro carenza sta preoccupando non poco le nostre imprese.E allora perchè non cogliere le opportunità della presenza di profughi ucraini, e dei migranti, per formare le figure che servono. Assindustria Veneto si sta muovendo. Migranti e profughi, aldilà dell’accoglienza, possono essere una risorsa. Enti, imprese e sindacati ci pensino. Ma c’è dell’altro. E riguarda i costi dell’energia. Siamo alle solite. Si specula sul costo di carburanti e materie prime. Cosa si sta facendo ( sogni nel cassetto delle accise a parte) per affrontare con decisione il fenomeno? Risposta scontata….



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

La guerra è entrata anche in Italia. I prezzi alle stelle dei carburanti hanno fermato i nostri pescherecci e stanno per fermarsi tutti gli autotrasportatori. Non parliamo dei problemi per le nostre famiglie che si stanno sobbarcando bollette astronomiche per l’energia elettrica e il gas per il riscaldamento. Intanto i giorni passano e la fine della guerra in Ucraina non vede alcun spiraglio. Solo tante distruzioni e tantissimi morti, una situazione impensabile nel 2022. Noi italiani ci eravamo dimenticati della seconda guerra mondiale e stiamo subendo, anche se non direttamente coinvolti, ad assumere una posizione di alta tensione psicologica e di aiuto alle persone che stanno scappando dall’inferno della guerra.

Io non ero nato quando scoppiò la seconda guerra mondiale ma la mia famiglia ha subito ciò che stanno subendo le famiglie ucraine che scappano dai bombardamenti. Mio padre, sottoufficiale dell’esercito era istante a Udine ed era da poco sposato con mia mamma, materana doc di cognome Loperfido Immacolata, quando la città iniziava ad essere bombardata. Mia mamma era incinta di mia sorella, mio padre fu chiamato al fronte in Croazia, e non potette far altro che scappare dai bombardamenti rifugiandosi in un paesino sulle montagne tra Gorizia e Lubiana. All’epoca era zona italiana tant’è che il paese si chiamava Circhina e, oggi in territorio Sloveno si chiama Cerkno. Comunque mentre mio padre combatteva mia madre partorì mia sorella Annamaria, che oggi abita a Matera.



Mio padre, per fortuna, ritornò sano e salvo da eroe tant’è che fu pluridecorato per aver preso il comando di un drappello di soldati e aver sconfitto il nemico. Mio padre fu un vero militare e ritornato a Matera fu anche presidente dell’Associazione Nastro Azzurro a cui erano iscritti tutti i decorati delle guerre, e fu insignito del titolo di Cavaliere Ufficiale dal Presidente della Repubblica. Ritornando ai nostri tempi, ieri sono arrivate in città dall’Ucraina alcune mamme con i propri bambini così come tantissime altre sono state accolte in varie città d’Italia. Nel loro cuore c’è la tristezza di aver lasciato la loro casa e i loro affetti e mariti costretti a combattere. Un grande dolore che cercheranno in qualche modo di nascondere per far dimenticare ai loro bambini la paura fin qui passata. Credo che queste donne dovranno in qualche maniera vivere e se possibile rendersi indipendenti e penso che, essendo nel distretto del mobile imbottito, molte potrebbero essere indirizzate nel lavoro di tagliatrici o di cucitrici nei salottifici che, in questo periodo di pandemia, hanno carenza di manodopera mentre il portafogli degli ordini sono pieni. E’ un’idea che mi è venuta leggendo un articolo dove si parla di accoglienza e di solidarietà ai profughi da parte di 67 imprese aderenti ad Assindustria Venetocentro. Un segno tangibile della disponibilità ad assumere 240 persone, attraverso 190 offerte di lavoro da integrare nel territorio che va da Padova a Treviso. Oltre al lavoro, saranno messi a disposizione 24 alloggi per un totale di 100 posti letto. Certo è che al nord fanno sul serio!