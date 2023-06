Donne in costume d’epoca per la festa della Madonna della Bruna

Il 2 luglio 2023 sarà ricordato come un tributo e un protagonismo delle donne. E già perchè quattro artiste hanno realizzato il carro trionfale e altre quattro indosseranno gli abiti della tradizione contadina nel giorno di festa…Gonne, corpetti, camicette, grembiuli o senali come si diceva un tempo, e con i tessuti nati per durare, come era nelle doti delle ragazze da marito, insieme a passione, ricerca, sono stati alle base di un progetto – fatto di tanta pazienza e un pizzico di ambizione- che ha portato gli appassionati di ” Casa Ergghiò”- a tirar fuori per la Festa della Bruna e, in particolare per la processione detta dei pastori, l’abbigliamento delle donne di un tempo. E il risultato è stato superlativo, con gli abiti, indossati con fierezza da Nicla Dileo, Cristina Acito, Tiziana Colucci e Mariangela Scalcione. E quel tuffo nel passato, presentato in piazza San Francesco d’Assisi, ha attirato e non poco l’attenzione di concittadini e turisti, sia per gli abiti finemente decorati, che per le acconciature e i gioielli indossati.



Merito dell’associazione Ergghiò che ha portato avanti il progetto in collaborazione con la casa circondariale di Matera e JoGo Media. Un anticipo, come ci ha detto Nunzio Gabriele Chiancone, che ha avviato- e non da ora- un percorso di recupero delle tradizioni della festa, partendo proprio dai figuranti, i pastori, della processione all’alba o quasi del 2 Luglio. E i risultati sono stati davvero lusinghieri nella riproposizione degli abiti e con ovini, caprini e asinello a marcare quella tradizione, perchè un tempo – dopo la processione- si raggiungevano iazzi e masserie…e si tornava a quindicina. Per le loro belle della ”Bruna” gli amici dell’Associazione si sono attivati anche con la musica e non poteva mancare, al suono di zampogne e ciaramelle, un canto della tradizione come ” Maria La Pastora”. E non siete materani se non l’avete mai sentita cantare o non conoscete almeno le prime note…Ci ha pensato l’ottimo Angelo Sarra, materano verace, e depositario di tante tradizioni, a offrire dettagli sui costumi femminili e a ricordare, per una trasmissione a tema, che invita a ”non rompere il carro”…a rinverdire i fasti della Festa.



L’associazione culturale “Ergghiò” e quanti hanno collaborato al progetto merita un ‘grazie’ dei cittadini, lasciando perdere le attestazioni di circostanza delle spighe vacanti dal sorriso e dal selfie facile che fanno poco o nulla a tutela dell’identità materana. Potrebbero raggiungere iazzi e masserie, guidati dagli appassionati di Ergghiò per capire la storia della civiltà dei Sassi. E’ un’idea progetto da concretizzare. Errghiò, come ricorda la nota di presentazione dell’iniziativa sui costumi femminili ”nasce nel 2017 e si occupa dello studio e della valorizzazione delle tradizioni agro-pastorali del materano, attraverso l’uso del dialetto e di progetti mirati alla salvaguardia di quel bagaglio culturale che se non tutelato adeguatamente, andrà inesorabilmente perso”. E a testimoniare questo impegno sono stati gli abiti femminili della tradizione. ”Anche quest’anno, le pregiate stoffe realizzate a mano, sono state lavorate – ricorda il sodalizio-direttamente dai ragazzi della casa circondariale di Matera, guidati dalla costumista Veronica Scardillo, per rimarcare uno degli obiettivi fondamentali dell’associazione Ergghió: l’inclusione sociale”. Bravi! Basta poco per volere bene alla città nei fatti, anche piccolo, mettendo la mano sul cuore, alla coscienza e al portafogli…