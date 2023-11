Donne e violenza. Il Comune di Matera allarga la rete.

A confermarlo i dati su ascolto e accoglienza e su ‘’ Rete donna’’. Sono state 150, nel 2023, le telefonate giunte al numero ”rosso” 340/4549044- (collegato al nazionale 1522)- attivato negli anni scorsi dal Comune di Matera per aiutare le donne vittime di violenza, 60 gli accessi allo sportello antiviolenza e sei le donne ospitate, con tre bambini, nella casa rifugio. Sono i dati resi noti oggi a Matera nel corso di una conferenza stampa per la firma del protocollo d’intesa tra Comune, Questura e Comando provinciale dei carabinieri per allargare la “Rete donna” comunale. L’accordo, che porta a circa 40 i soggetti istituzionali e del volontariato, impegnati nelle attività e strategie di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, rafforzerà- da quanto si è appreso-i percorsi di formazione e di scambio di buone pratiche tra i soggetti della Rete. L’intesa è stata sottoscritta dal sindaco Domenico Bennardi, con il comandante provincia dei Carabinieri Giovanni Russo e il questore Emma Ivagnes, alla presenza dell’assessore alle pari opportunità Tiziana D’Oppido, dei dirigenti del settore politiche sociali Paolo Milillo e Maria Carmela Rotondaro. Tanto impegno a lavorare insieme nella consapevolezza che c’è ancora tanto da fare sul piano della sensibilizzazione e delle risorse da impiegare per tutelare le donne. E se occorre, come ha ricordato l’assessora D’Oppido, c’è anche uno sportello per gli uomini maltrattati (pochi), che pone Matera tra le realtà più avanzate in questo settore. Ma serve l’apporto di tutti e il centro antiviolenza, come ha ricordato Il dirigente Paolo Milillo, è auspicabile possa essere gestito all’esterno. Un segno di consapevolezza che le risorse, a cominciare da quelle umane, sono limitate. Ma si battono altre strade. A Casino Padula, al rione Agna, insieme ad associazione di volontariato è stato presentato e inaugurato l’Hub per l’imprenditorialità femminile. Lavoro, formazione e opportunità per ricominciare una nuova vita. Non è semplice. Ma aldilà della indicazione altisonante, propria degli anglicismi importati, si parte con uno sportello e con un gruppo di lavoro: la politica delle piccole cose, credibili e concrete.