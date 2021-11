Non è, e da tempo, una emergenza ma una questione strutturale che va affrontata con buona e puntuale informazione, strumenti adeguati e tanta voglia, ma in concreto, di voltare pagina oltre la ricorrenza dell’8 marzo. Meno mimose e più legalità, diritti, ma a patto di lavorare in questa direzione fino in fondo. L’iniziativa che giovedì 25 novembre si terrà a Potenza, su iniziativa di Potenza città per le donne, presso la sala consiliare della Provincia, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è di quelle che può segnare una tappa importante sulle cose da fare sviscerando un tema a tutto tondo come ” Analisi, riflessioni e azioni femminili. Il ruolo della condizione economica nel processo emancipativo delle donne. Soluzioni giuridiche applicabili alla violenza economica”. E il contributo di Floriana Gallo, avvocato civilista e familiarista, battagliera e preparata, come fa puntualmente quando si ripiega su temi di forte impatto sociale, puo’ favorire a spezzare i fili che impediscono a tante donne in difficoltà di agire in autonomia e di potersi prendere il proprio futuro.



E con l’apporto dell’ avvocata Gallo , che scenderà nel merito degli aspetti giuridici e legislativi, sono previsti – come riportato nella locandina – i contributi di Agnese Palumbo, presidente di Napoli città per le donne, Maristella Trombetta, Letizia Carrera, Stefania Girone docenti in diverse discipline presso l’Università di Bari, Azzurra Rinaldi, docente presso l’Università di Roma Unitelma La Sapienza, Michela Calculli di Torino città per le donne, Maria Grazia Tammone del direttivo Potenza Città per le donne e Mariachiara Carlomagno segretario dell’ordine regionale degli assistenti sociali di Baslicata. Il dibattito sarà preceduto dai saluti istituzionali del presidente della provincia di Potenza Rocco Guarino, del prefetto Michele Campanaro, della consigliera di parità Ivana Pipponzi, della presidente del Comitato regionale pari opportunità Margherita Perretti, dell’assessora pari opportunità del Comune di Potenza Vittoria Rotunno, dell’amministratore unico di Sviluppo Basilicata Gabriella Megale, di Giuseppe Palo presidente ordine degli assistenti sociali di Basilicata e delle consigliere provinciali Gelsomina Sassano, Giuseppina Castaldo, Viviana Cervellino, Emanuela Di Palma e Donatina Santarsiero. I lavori saranno introdotti dalla presidente di Potenza città per le donne, Simona Bonito. Il coordinamento dei lavori è affidato alla giornalista Virginia Cortese.

In apertura verrà proiettato il video ”il luogo più pericoloso’ ideato dalle artiste visive Silvia Levenson e Natalia Saurin.