“Donne del Cambiamento” è il titolo che la Fidapa, distretto sud-est sezione di Lavello retta magistralmente da Antonella Sibio, al suo secondo mandato, ha voluto dedicare, con gli eventi messi in campo a partire dalla giornata internazionale della donna, al mondo femminile che attraverso la fusione delle arti, cultura e scienza viene raccontata per quanto ha saputo fare ieri e oggi con proiezioni nel futuro.

Le donne hanno dimostrato uno straordinario motore di cambiamento in ogni parte del mondo attraverso la rivoluzione politica, sociale ed economica, che è donna e madre del cambiamento. Lo sguardo solidale va in questi momenti alle donne ucraine vittime di una guerra non dichiarata.

L’evento si è aperto il 6 marzo ore 17.30 nella sede di via Roma, alla presenza delle autorità istituzionale, dell’amministrazione comunale, della presidente distretto sud est Maria Nuccio, della sua vice presidente Paola Santangelo, con una mosra artistica, espositiva e virtuale, curata dal gruppo cultura della sezione Fidapa Lavello.

La Giornata della Donna, l’8 marzo, ore 17.30, vede la presenza dell’arte cinematografica con “Donna è Cinema – omaggio a Lina Wetmuller e Monica Vitti” a cura dell’attrice ed autrice Chiara Lostaglio del Cineclub “V. De Sica”-Cinit. L’intervento sarà allietato dalle note del musicista Tiziano Cillis. Nella stessa sera anche alcune

riflessioni inerenti il cortometraggio sulla violenza contro le donne “La Tela Rossa” di Antonella Sibio, a cura del critico cinematografico Armando

Lostaglio.