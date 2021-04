Si è allontanata nella mattinata di mercoledì 21 aprile dalla sua abitazione al rione Agna, Antonietta D’Aloia di 55 anni. Lo ha reso noto la Questura. Chiunque abbia sue notizie può segnalarlo al ‘’113’’

COMUNICATO STAMPA DELLA QUESTURA

Nella mattinata odierna, D’Aloia Antonietta, nata a Matera il 3.03.1965, ivi residente in questo Rione Agna, si è allontanata dalla propria abitazione, senza farvi rientro.

La donna, alta m 1,55, corporatura media, capelli rossi, al momento dell’allontanamento indossava un giubbotto rosso.

Chiunque fosse in grado di fornire notizie utili per il suo rintraccio, è pregato di contattare immediatamente l’utenza 113.

Matera 21 aprile 2021