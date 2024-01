Donna perseguita la ex compagna di Matera. Scatta divieto avvicinamento

Pari opportunità anche nel perseguitare l’ex convivente e poco importa se le statistiche attribuiscono all’uomo questo triste primato, fatto di molestie, violenze, persecuzioni e, nei casi, più gravi anche con atti delittuosi che distruggono vite e famiglie. Questa volta è toccata a una 28enne, residente nel Brindisino, a essere raggiunta da un divieto di avvicinamento alla sua ex compagna di Matera. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Matera, che ha condotto le indagini. Il gip presso il Tribunale di Matera . ha ipotizzato nei suoi confronti, i reati -nella forma aggravata- di atti persecutori e lesioni personali, commessi nei confronti della donna con cui era precedentemente legata sentimentalmente. E a giudicare da quanto raccolto dagli inquirenti la situazione per la vittima era diventata insopportabile. Da qui la misura restrittiva nei confronta della donna, che in una occasione l’aveva strattonata, rimediando una prognosi di 15 giorni. Voleva indurla a ritirare la denuncia fatta alla Polizia. Ma lei ha resistito ed è arrivata la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.L’avvertimento è arrivato…



Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna: la Polizia di Stato di Matera esegue ordinanza nei confronti di 28enne residente nel brindisino

La Polizia di Stato di Matera ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, disposta dal Gip del Tribunale di Matera nei confronti di una 28enne residente nel brindisino. Atti persecutori e lesioni personali, commessi nei confronti della donna con cui era precedentemente legata sentimentalmente, sono i reati ipotizzati, nelle forme aggravate, nei confronti della donna.

Le indagini, svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Matera e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, hanno fatto emergere che la donna avrebbe commesso una serie di plurime e annichilenti condotte persecutorie, attraverso le quali avrebbe fortemente condizionato le abitudini di vita della vittima e dei suoi parenti, sino a giungere a impedirle di effettuare qualunque genere di libera scelta, nel corso delle minimali ed ordinarie abitudini di vita.

Innumerevoli gli episodi in cui l’indagata avrebbe fatto intendere alla malcapitata di conoscere i luoghi in cui si trovasse, ad esempio inviandole un sms con cui le faceva capire che la stesse osservando e tenendo d’occhio.

Ma non è tutto. Oltre ad inviarle numerosi messaggi dai contenuti dispregiativi e minatori, avrebbe anche effettuato diverse telefonate. In un’occasione, dopo aver atteso l’uscita da casa dell’ex compagna, avrebbe iniziato a pedinarla, per poi afferrarla alle spalle, strattonandole il braccio per provare a convincerla ad affrontare il fatto che l’avesse denunciata alla Polizia di Stato. In quella circostanza, la vittima rimediò lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Le successive indagini, condotte dagli operatori della Squadra Mobile specializzati nei reati contro la persona ed in danno di minori, hanno confermato quanto dichiarato dalla donna.

A seguito del provvedimento del Giudice, la 28enne dovrà mantenere una distanza di 500 metri dalla donna, dalla sua abitazione e da quella dei genitori di quest’ultima, ubicate a Matera.

Gli accertamenti compiuti sono nella fase delle indagini preliminari, che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa dell’indagata.