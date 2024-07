Donna muore carbonizzata in casa a Rotondella

Ha fatto scalpore a Rotondella ( Matera) la morte di una donna di 60 anni, Aloisio Maurizia, il cui cadavere è stato trovato ieri sera carbonizzato nella sua abitazione di via Cavour 21. Le fiamme, propagatesi intorno alle 19.00, non hanno lasciato scampo. Ancora ignote le cause, probabile un fatto accidentale. Indagano i Carabinieri e gli stessi vigili del fuoco che svolgeranno ulteriori accertamenti con il Nucleo investigativo antincendio (Nia). Le fiamme , da quanto si è appreso, hanno interessato l’intera struttura a due piani. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco di Policoro. L’area è stata posta in sicurezza dai carabinieri delle stazioni di Rotondella e Nova Siri Scalo Dopo le operazioni di spegnimento sono crollati parzialmente il tetto e la facciata. L’immobile è stato sequestrato. Il cadavere della donna, che era vedova e viveva da sola, è stato recuperato e trasportato presso ospedale Policoro a disposizione dell’autorità giudiziaria.