“Lo studio Lambda, con sede a Matera, nell’ambito dell’iniziativa FUTURO, ha fatto dono di un carrello attrezzato per la psicomotricità all’IC Minozzi Festa di Matera, rinnovando così il suo gesto di vicinanza alla comunità.”

E’ quanto reso noto con un comunicato dell’istituto scolastico in cui si ricorda che:

“Lo scorso anno la stessa azienda aveva regalato dei tablet molto utili per la didattica a distanza.

Alcuni tipi di difficoltà motorie, relazionali, emotive o legate all’attenzione possono compromettere lo sviluppo dei bambini e la loro interazione con il mondo esterno.

La psicomotricità in questi casi si propone come una soluzione ludica, in grado di intervenire in alcune aree dello sviluppo infantile a scopo educativo e didattico.

Studio Lambda è una società di consulenza specializzata nella fornitura di servizi tecnici di ingegneria e di assistenza manageriale negli ambiti dell’ambiente di vita e di lavoro, della salute e sicurezza e dell’energia.”