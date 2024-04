Donati libri al reparto Pediatrico del Madonne delle Grazie da Fidas Metaponto

“È avvenuta venerdì 26 aprile l’emozionante consegna al reparto pediatrico dell’Ospedale Madonna Delle Grazie dei libri donati con la raccolta fondi EquiLibri, promossa dalla Gaby Adviser della casa editrice Gaby Books e portata avanti con grande entusiasmo dalla sezione di Fidas Metaponto. Non solo raccolta di sangue, ma iniziative che consentono di promuovere la cultura della solidarietà.” E’ questo è lo spirito -si legge in una nota- “che ha mosso i volontari Fidas di Metaponto e dalla presidentessa Anna Sellitti, che si sono fatti portavoce di questa importante iniziativa del programma “Nati per leggere”, che ha portato alla realizzazione di una vera e propria biblioteca a disposizione dei reparti di pediatria e neonatologia di Matera. Qui i piccoli pazienti possono vivere emozioni e viaggiare nel tempo e nello spazio, e da oggi avranno a disposizione ulteriori libri affinché la loro permanenza in ospedale sia più serena. Referenti del programma le dottoresse Maria Carla Santarsia, Roberta Antuori e Debora Plasmati, che hanno preso in carico i libri donati. Il direttore sanitario dott. Annese, piacevolmente colpito dall’iniziativa e dalla bellezza dei libri, ha speso parole di gratitudine per questa donazione. La raccolta dei testi è stata avviata a fine anno 2023 attraverso una campagna di sensibilizzazione che ha coinvolto i cittadini e tante associazioni. Anna Sellitti ha voluto così ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: “Doverosi sono i ringraziamenti, in primis ai presidenti Pancrazio Toscano e Rosa Viola delle associazioni Fidas Basilicata e Domos Basilicata tramite le quali l’iniziativa è stata autorizzata nelle strutture ospedaliere. Grazie al commissario straordinario dott. Maurizio Friolo, al direttore sanitario dott. Gaetano Annese e i loro collaboratori, dott. Giuseppe Troiano, dott.ssa Cinzia Targiani, dott. Andrea Molino. Grazie all’Istituto Comprensivo Pitagora di Bernalda e Metaponto che ha aderito all’iniziativa, in particolare alla Dirigente Grazia Maria Marciuliano e alle docenti referenti Domenica Perrone, Maria Rosaria Leone, Celeste Lorito, Irene Andrisani, Mina De Palo e tutte le famiglie degli alunni. Un ringraziamento speciale alle signore Mani di

Fata: Marilena, Antonella, Annarosa, Stefania e Cinzia, capitanate da Giusy Cirigliano, che insieme all’Egrib nelle persone di Anna Lanza, responsabile del progetto, amministratore unico Egrib, Canio Santarsiero, dirigente Egrib Donato Larocca, che hanno scelto di devolvere il contributo raccolto con il progetto “Il rifiuto torna in vita per aiutare la vita”. Ancora grazie a tutti coloro che hanno preso a cuore l’iniziativa, che l’hanno sostenuta, ai cittadini sensibili e ai commercianti di Metaponto e di Bernalda che hanno contribuito. Infine grazie a tutti i presenti alla consegna, ai medici, a tutti gli operatori sanitari e ai bambini e i genitori che l’hanno accolta incuriositi con timidi sorrisi”.

