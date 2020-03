Un dono gradito, visto il fabbisogno che il nostro Paese, la Basilicata e la provincia di Matera, hanno in questa fase di contrasto all’epidemia da coronavirus. E così il dono effettuato da una impresa cinese che opera a Matera al Prefettura, da destinare alle forze di Polizia, sono state apprezzate e non poco. Il Prefetto, Rinaldo Argentieri, con una nota ha ringraziato l’imprenditore Weng Wuping, titolare dell’azienda Alfa 2019 per il dono di 3000 dispositivi di protezione. Un gesto di solidarietà apprezzato anche dalla comunità locale.

COMUNICATO STAMPA

EMERGENZA CORONAVIRUS: IMPRENDITORE CINESE DONA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ALLA COMUNITA’ MATERANA

Questa mattina il sig. Weng Wuping, nato a Fujian (Cina), titolare della società ALFA 2019 Srls, con sede in questo capoluogo, ha consegnato alla Prefettura di Matera 3000 mascherine da destinare alle Forze di Polizia di questa Provincia.

Il gesto, sottolinea il Prefetto Argentieri, dimostra sensibilità e vicinanza agli operatori di polizia, così duramente impegnati nell’emergenza, e solidarietà verso tutta la comunità materana.

Il Prefetto esprime quindi pubblicamente il più sincero e cordiale ringraziamento al sig. Weng Wuping, anche a nome di tutti gli appartenenti alle Forze di polizia.

Matera 28 marzo 2020