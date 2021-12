A Natale la solidarietà deve varcare anche le porte delle case circondariali, in attesa che si ricongiungano affetti e rapporti per una vita nuova. La Natività è anche questo. Ed è quello che sperano i figli delle persone recluse, che stanno pagando il debito con la giustizia. Un sorriso in più, magari quello di regalo atteso come un giocattolo può aiutare e non poco a portare davanti al presepe i doni dei Magi. Potrebbe essere uno di voi che leggerete e farete leggere per contribuire all’iniziativa dei frati del Santuario di Santa Maria della Palomba telefonando allo 08351856678.



IL COMUNICATO SULL’INIZIATIVA

Alla vigilia di Natale, il 23 dicembre, le porte della Casa circondariale di Matera si apriranno per qualche ora per consentire i colloqui dei detenuti con i loro familiari.

A varcare il cancello d’ingresso non senza una comprensibile trepidazione ci saranno anche i piccoli figli dei detenuti.

Per dare loro un segno di affetto che risvegli la gioia del Natale i frati del Santuario della Madonna della Palomba, gioiello dell’architettura rupestre di Matera, si offrono di raccogliere per loro dei giocattoli come doni di Natale.

Nel giorno della natività del Signore sarà Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, vescovo della Diocesi di Matera-Irsina, a portare di persona gli auguri della comunità cristiana celebrando messa nella cappella del carcere che per l’occasione, come racconta Il cappellano Frà Gianparide Nappi, è stata abbellita dai detenuti con il lavoro delle proprie mani.

Per informazioni circa i doni da offrire ci si potrà rivolgere ai frati del Santuario di Maria della Palomba al numero di telefono 08351856678.

Matera, 14 dicembre 2021 Erasmo Bitetti

Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali

Diocesi di Matera-Irsina