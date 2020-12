Anche tenendo le distanze fisiche non perdiamo di vista la solidarietà, ricordandoci di donare sangue, plasma con una prenotazione presso la sede dell’Ospedale Madonna delle Grazie – come ci ricorda l’Avis di Matera- con una campagna dal segno grafico accattivante ” AVvisami”. Una telefonata dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 allo 0835/252332 o con un messaggio inviato al 392/9404427 per un gesto semplice che può fare grande la vita, sopratutto in questa fase con il periodo natalizio che impone ulteriori limitazioni a causa dell’epidemia da virus a corona. Una locandina rafforza in maniera esplicativa sul ”perchè” farlo in questo periodo, ma con un concetto che vale tutto l’anno visto che il covid 19 nelle sue varie forme evolutive ci accompagnerà – piaccia o no – anche nei prossimi mesi, finchè le diverse tipologie di vaccino e il senso di responsabilità non ci aiuteranno a contenerlo e a sconfiggerlo.

” Tutti- riporta la locandina- speravano di no, ma che il virus potesse tornare lo sapevamo. Purtroppo la sua presenza, sta creando molte difficoltà anche a chi ha bisogno di cure non legate al virus. Le altre malattie non vanno in ferie, c’è sempre bisogno di donazioni di sangue per chi deve subire un intervento o per patologie croniche. E’ comprensibile il timore di recarsi in ospedale, in realtà donare sangue, oltre a essere un gesto nobilissimo, è anche sicuro. Il virus non si trasmette con la donazione, i locali sono super sanificati, il materiale è tutto sterile e monouso come lo era prima”. Precisazioni esauriente e l’invito a compiere un gesto di solidarietà, che consente di ”tenere il polso” sul nostro stato di salute. ” Chi può va a donare in tutta tranquillità, adesso più che mai c’è bisogno di solidarietà e speranza…i donatori, sono da sempre portatori sani di solidarietà”. E allora ”Prenota la donazione” è assicurato, precisa l’Avis, il distanziamento ed evitata ogni forma di assembramento, salutando – e senza alcuni rimpianto- un 2020 che è stato bisesto e funesto.

E’ SEMPRE BENE RICORDARE: