A volte non ci si pensa proprio. CUD alla mano, ricevute fiscali e tutto quanto serve per la nostra Dichiarazione dei Redditi ci rechiamo ai CAF o dai Commercialisti per compiere il nostro dovere di cittadini e denunciare i guadagni di un anno e tra una ricevuta e l’altra possiamo anche dimenticare di compiere una buona azione.

Nel fare la dichiarazione dei redditi si può anche donare un piccolo sostegno economico che al cittadino non costa niente ma che per chi lo riceve può essere prezioso: destinare il 5 x 1000 dell’imposta IRPEF ad enti che svolgono attività socialmente rilevanti.

Un gesto semplice, che non prevede alcun costo, come suggerisce la Fondazione Sassi di Matera che attraverso una nota chiede di supportare i propri progetti incentrati sullo studio e ricerca degli antichi rioni di Matera e di valorizzazione degli spazi nel cuore del Sasso Barisano attraverso l’arte.

Come donare il 5×1000 a Fondazione Sassi di Matera? Nel modello della dichiarazione dei redditi (CU, 730, Modello Unico) c’è un riquadro destinato alla “scelta per la destinazione del 5 per mille dell’Irpef”: basta una firma e inserire il codice fiscale della Fondazione Sassi : 00524900776.

Quest’anno lo strumento del 5xmille è ancora più importante e può fare la differenza per la Fondazione Sassi e per il mondo della cultura italiana messo a dura prova dall’emergenza Covid.

Come tutto il settore culturale, anche la Fondazione Sassi condivide le gravissime difficoltà che tutto il sistema produttivo ed economico del Paese sta attraversando e paga ogni giorno un prezzo elevato per la cancellazione degli eventi.

Il 5xmille, che non richiede al donatore esborso di denaro e non esclude la scelta per la destinazione dell’8 per mille, è uno strumento accessibile a tutti che può garantire la sopravvivenza civile ed economica della Fondazione, consentendole di continuare a offrire appuntamenti, mostre e iniziative di qualità e allo stesso tempo le consente di sostenere la cura e la manutenzione della sede nei Sassi di Matera.

Patrimonio dei cittadini di Matera e di quanti amano quest’antica città, il presidente Michele Morelli rivolge un appello affinché, al momento della dichiarazione dei redditi, si scelga di destinare il 5 per mille alla Fondazione Sassi di Matera.

« Con il nuovo cda della Fondazione Sassi, la più antica e longeva fondazione culturale della città – afferma il presidente della Fondazione Sassi, Michele Morelli – stiamo lavorando a progetti che rinnovino e rafforzino il senso di appartenenza verso il patrimonio storico, artistico e culturale dei Rioni Sassi. Progetti che offriranno un’occasione di lavoro ai tanti giovani laureati del nostro territorio. Per questo chiediamo oggi ai cittadini e a quanti riconoscono e apprezzano Matera un piccolo contributo economico che vada a sostenere le attività della Fondazione Sassi : il 5 per mille non ha alcun costo, è sufficiente inserire nella propria documentazione il codice fiscale della Fondazione al momento della dichiarazione dei redditi. Un gesto che per l’ente significa molto, perché come tutto il settore culturale, anche la Fondazione Sassi condivide le gravissime difficoltà che tutto il sistema produttivo ed economico del Paese sta attraversando. Allo stesso tempo avvertiamo la necessità di avviare progetti culturali di qualità che possano contribuire alla coesione sociale e culturale della città e a fornire possibilità di studio e lavoro per giovani laureati » .





https://www.fondazionesassi.org/dona-il-5-x-1000-alla-fondazione-sassi/