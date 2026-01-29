Don Pino…”Un Libro aperto” e cita le Api di San Francesco di Sales

Lo avevamo incontrato la scorsa settimana all’aeroporto di Bari,accolto dall’arcivescovo del capoluogo pugliese mons Giuseppe Satriano per partecipare al 1* simposio delle Chiese cristiane,e nelle poche battute scambiate per l’occasione ci aveva detto che anche nella diocesi di Cesena Sarsina impegno e progetti non mancano. E la conferma di quanto ci aveva annunciato è venuto dall’incontro con i giornalisti, citando i temi toccati da Papa Leone XIV su ” Intelligenza artificiale, etica e governance d’impresa ” e su quanto riassunto in un servizio sul quotidiano ”Il resto del Carlino https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/diocesi-verso-laccorpamento-lunione-con-998c7eeb”. E quanto riferito anche in occasione del patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales, è uno stimolo a rispettare deontologia e a far bene il proprio dovere verso i lettori. Un invito a essere : Api non vespe. E don Pino, come lo chiamano anche in Romagna, in proposito è stato esplicito. “La denigrazione -ha detto -che troviamo nell’uso sconsiderato dei social nasce da pregiudizi e antipatie. San Francesco di Sales affermava quanto fosse importante imparare dalle api per fare bene il proprio lavoro. Al contrario delle api, le vespe succhiano il nettare dai fiori che non trasformano in miele ma in veleno”. E per il precario alveare dell’informazione che in Italia,e non solo, deve fare i conti con leggi bavaglio, seduzioni e opportunismi di potere che attirano come il miele…quanti non hanno la schiena dritta,è un invito a lavorare per la verità con coscienza e per i lettori.