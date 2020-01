Era un giovane sacerdote, don Pino Caiazzo, quando scrisse alcuni versi per ricordare l’Altar della Storia, in occasione di un pellegrinaggio organizzato nel 2005, con la Parrocchia di San Paolo di Crotone, nei campi dello sterminio e della barbarie nazista. E quindici anni dopo, don Pino ora Arcivescovo di Matera, ripropone quelle sensazioni, consapevole come tanti che il far finta di niente, esssere indifferenti o sottavalutare piccoli o grandi segni di discriminazione o intolleranza può riportare – magari con forme subdole- a riproporre pagine buie della storia. E dietro il filo spinato elettrificato dei campi di sterminio si sono infranti tanti sogni di libertà e di tolleranza, tra loro anche tanti religiosi di diverse confessioni- come ha ricordato papa Giovanni Paolo II nel 1998 incontrando i superstiti di Mauthausen . Un ricordo e una frase su tutte. Quella di padre Massimiliano Kolbe: ” Uomini di ieri e di oggi… diteci, abbiamo forse noi dimenticato con troppa fretta il vostro inferno?”. Risposta scontata. Non si puo’, non si deve dimenticare. Ma occorre essere coerenti nel tracciare cammini di pace, rispetto, tolleranza e di libertà.

ALTAR DELLA STORIA

Binari d’acciaio

ai bordi della via

memoria

di carri affollati

da vite come bestie

fissati da occhi lucenti

bagnati da lacrime

da mente atterrita

da rabbia soffocata

nei battiti

frenetici.

Solcando la porta

tra fili spinati

limite senza più vita

lo sguardo impietrito

scorge

toccando con mano

Storia che grida

sempre

il suo dolore

tra echi di voci

bimbi ancor…vivi

donne spogliate

dignità calpestata

uomini impotenti

insultati

stremati

scherniti

uccisi…:

Fumo nell’aria

concime sulla terra

Altar della storia!

Sacrificio cruento!

Segno del…Cristo!

L’acre odor

della bestia umana

lascia il posto

all’unico grido

oltre il credo

di chi ancor spera:

Dio mio…Perché?

​Auschwitz – Birkenau 05.07.2005

Sac. Antonio Pino Caiazzo