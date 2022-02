Il nostro Arcivescovo è immediato e non gira intorno alle parole, quando deve denunciare cosa non va e chiedere in maniera altrettanto diretta ed efficace di riflettere e di pensare a uomini, donne, famiglie, senza distinzione alcuna. E in questo caso si tratta dei 40 lavoratori della Coopbox di Ferrandina ( Matera), che non sono affatto in età di pensione, e che devono fare i conti con l’assenza di alternative alla decisione della nuova proprietà, che al momento non lascia loro scampo. Lascia perplessi e preoccupa non poco la decisione della Happy , che in inglese significa felice (un paradosso per i lavoratori) di fermare dapprima la produzione, dopo aver rilevato l’impianto, e poi di procedere ai licenziamenti. Una decisione che non convince e che va scongiurata. E allora viene prima il profitto o il bene comune ,che in altri contesti ha lo stesso significato del primo? Monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, don Pino per tanti, ribadisce il valore sociale delle imprese e invita l’azienda a fare marcia indietro. Anzi invita la proprietà a venire dalle nostro parte per un incontro ”chiarificatore”. Con le sorti dei lavoratori, delle loro famiglie non si gioca, sopratutto in una fase di crisi alimentata dalla pandemia. Attendiamo un ”vassoio”, per restare in tema con la produzione della ex Coopbox ora Happy, colmo di buon senso e solidarietà.



LA LETTERA DELL’ARCIVESCOVO ALLA HAPPY

Ill.mo Signor Dirigente HAPPY S.R.L.

Via del Lavoro,1

26030 GADESCO PIEVE DELMONA (CR)

p.c. Ill. Signor Presidente Vito Bardi

Regione Basilicata

POTENZA

p.c. Ill. Signor Assessore Francesco Cupparo

Regione Basilicata

POTENZA

p.c. Ill.mo Signor Presidente Piero Marrese

MATERA

p.c. Ill.mo Signor Sindaco Carmine Lisanti

FERRANDINA

p.c. Ill.mo Signor Sindaco Alessandro Albano

PISTICCI

p.c. Ill.mo Signor Sindaco Francesco Mancini

POMARICO

p.c. Ill.mo Signor Sindaco Francesco Comanda

MIGLIONICO

Egregio Signor Dirigente Happy S.R.L.,

come pastore di questa Chiesa locale, a seguito della notizia inattesa che

annunciava il fermo dell’attività produttiva dal 31 gennaio al 13 febbraio e la messa in

ferie del personale della Coopbox di Ferrandina (MT), con la sola eccezione degli

addetti agli uffici e alle spedizioni, sento l’urgenza di rivolgermi a Lei con animo

preoccupato ma speranzoso.

Il nostro territorio, già fortemente penalizzato per la chiusura di altri indotti

lavorativi negli anni passati, proprio ora che si sta venendo fuori a fatica dalla

pandemia, non può ricevere un’ulteriore ferita con il fermo dell’attività produttiva

presso lo stabilimento di Ferrandina.

Mi sembra inverosimile e preoccupante che la decisione sia giustificata con

“l’impossibilità di rifornire lo stabilimento di Ferrandina di materia prima, dovuta al

ritardo nelle consegne dei fornitori e all’inevitabile ritardo nei trasporti verso

Ferrandina, oltre che alla carenza di operatori degli impianti e del trasporto dovuta

alla situazione pandemica”. L’avrei potuto capire durante il periodo del lockdown ma

non nel momento in cui tutto è ripartito.



L’imminente chiusura dello stabilimento lucano comporta il conseguente

licenziamento di 40 lavoratori. Mi permetta di sottolineare che la Coopbox di

Ferrandina è stata ceduta al vostro Gruppo Happy con sede a Cremona e che dopo solo

tre mesi sia stata presa una decisione così grave e deleteria per la dignità di 40 famiglie

e di un territorio già fortemente mortificato.

Mi chiedo: cosa viene prima il profitto o il bene comune? Le strategie industriali

e di mercato o salvaguardare la dignità delle persone?

Il nostro amato Sud non si aiuta decidendo di chiudere delle aziende nelle quali

decine di persone hanno sempre lavorato con dedizione, impegno e abnegazione.

Capisco che è difficile investire nelle nostre terre: probabilmente perché troppo lontane

dal resto d’Europa. È una colpa? Papa Francesco, dice giustamente: “…siete chiamati

a cooperare per far crescere uno spirito imprenditoriale di sussidiarietà per affrontare

insieme le sfide etiche e di mercato, prima fra tutte la sfida di creare buone opportunità

di lavoro. A questo contribuiscono anche le iniziative di confronto e di studio, che

realizzate sul territorio” (Discorso all’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, 31

ottobre 2015).

Mi permetto di ribadire ancora una volta il valore sociale delle imprese, le quali

hanno bisogno di essere tutelate, da istituzioni, ma anche da agenzie finanziarie e

bancarie, tutti chiamati ad “agire con responsabilità” perché “l’economia e l’impresa

hanno bisogno dell’etica per il loro corretto funzionamento; non di un’etica qualsiasi,

bensì di un’etica che ponga al centro la persona e la comunità” (Papa Francesco, ivi).

La Chiesa insegna che c’è una duplice funzione dell’impresa: da una parte

produrre la ricchezza, dall’altra di distribuirla secondo principi di giustizia. Purtroppo

non sempre è così. La migliore scuola italiana di economia aziendale afferma che la

crescita della ricchezza non si ha difendendola, ma diffondendola in tutto il sistema

economico e sociale per la costruzione del bene comune.

Mi auguro che ogni vostra decisione sia rivista e ripensata affinché l’azienda di

Ferrandina non venga chiusa ma rilanciata, se ritenete opportuno modernizzandola e

riconvertendola, per continuare la produzione, salvaguardare il posto di lavoro e

offrendo ulteriori opportunità.

La ringrazio sperando che il mio grido preoccupato e sofferto sia ascoltato,

accolto e messo in atto.

Sperando di poterLa incontrare personalmente, La saluto.

Matera 06.02.2022