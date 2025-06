Don Pino a Don Ben: La Madonna della Bruna ti aprirà al cuore dei materani

Un punto di riferimento per incominciare il cammino nella Diocesi con quel faro di fede, tradizione, che è la Madonna della Bruna, Santa Patrona di Matera e un comprensorio più vasto che abbraccia una storia millenaria. Don Pino Caiazzo sceglie l’immagine e la traccia giusta per consigliare don Ben, il nuovo Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, su quale sia il ‘’tratturo’’ da battere per un Pastore che non deve perdere di vista le sue greggi. E, a ragione, in una ’’ terra piena di tante risorse e criticità-scrive Don Pino- che sa soffrire ma non si rassegna alle tante ingiustizie che, soprattutto i nostri giovani e le aree interne, subiscono a causa della mancanza di lavoro, con conseguente emigrazione e spopolamento’’. Un tema caro a Don Pino , intervenuto in più occasioni, senza peli sulla lingua per dire le cose come stanno ‘’Pane al pane e vino al vino’’. E Don Ben, per quanto abbiamo letto sulle esperienze e il ruolo ricoperto finora per affrontare le tante situazioni di disagio sociale, e la figura giusta per essere vicino alle sofferenze, agli ultimi.



A S. E. Rev.ma Mons. BENONI AMBARUS

Arcivescovo di Matera-Irsina e

Vescovo di Tricarico

Carissimo Don Ben (come affettuosamente ami essere chiamato),

ti partecipo la mia gioia nell’apprendere la tua nomina ad Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico. Ringrazio Dio che provvede sempre per il bene della sua Chiesa scegliendo e inviando secondo il suo cuore: da parte nostra la disponibilità obbediente che diventa fecondità per le Chiese da servire e offerta gioiosa della nostra vita.

Le Chiese a te affidate le conosco molto bene. Incastonate nella stupenda terra di Lucania mostrano il volto armonioso e gioioso, accogliente e disponibile, rispondendo con entusiasmo e fedeltà nel lasciarsi plasmare e guidare dalla Parola di Gesù, Maestro e Signore.

Una terra piena di tante risorse e criticità, che sa soffrire ma non si rassegna alle tante ingiustizie che, soprattutto i nostri giovani e le aree interne, subiscono a causa della mancanza di lavoro, con conseguente emigrazione e spopolamento.



Troverai tanti santi sacerdoti che ti aiuteranno a conoscere le Chiese a te affidate, tanti collaboratori laici che mostrano il volto bello di una Chiesa che sa parlare alla gente di oggi, sa accogliere e servire nello spirito della Carità. Ti immergerai nella religiosità popolare, impregnata di fede, storia e tradizioni. Ogni paese ha le sue tradizioni e il culto riservato ai santi e in particolare alla Madonna. Soprattutto la festa della Madonna della Bruna a Matera ti aprirà un mondo che ti aiuterà a capire meglio il grande cuore dei materani: un fiume in cammino per le strade della città dei Sassi dietro alla dolce Madre di Gesù e Madre nostra.

Ed è proprio alla Madonna della Bruna e del Carmine, venerata a Tricarico che affido il tuo ministero episcopale, sotto la protezione di S. Eustachio, S. Giovanni da Matera, S. Eufemia e S. Potito.

Nell’attesa di rivederti presto ti abbraccio, assicurandoti sempre la mia disponibilità per qualsiasi cosa.

✠Don Pino, Arcivescovo-Vescovo di Cesena-Sarsina