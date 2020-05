Discuterà, mercoledì 13 maggio, la tesi per conseguire la laurea in Lettere con indirizzo in Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo dal titolo: E’ il dinamico e amato don Michele La Rocca, parroco della Parrocchia Maria SS Addolorata.

Il suo percorso di studi presso l’Universita’ e-Campus con sede a Bari, che don Michele ha affiancato con rappresentazioni teatrali e musical di altissimo livello nella città di Matera coinvolgendo sempre, soprattutto, tanti giovani.

Una “doppia vocazione” potremmo dire, sia religiosa che del mondo dell’arte e dello spettacolo che don Michele è riuscito più volte a far incrociare sempre con grande successo eapredo nuovi spazi di riflessione e nuovi modi di evangelizzazione.

Prima della sua ordinazione sacerdotale, don Michele aveva conseguito il titolo di Baccellierato (Laurea in Teologia) presso il Seminario Maggiore di Potenza. Successivamente, ha conseguito prima la specializzazione in Antropologia Teologica presso il Seminario Maggiore “Regina Puglia” in Molfetta e poi la licenza in Antropologia Teologica con tesi dal titolo: Temi di Antropologia Teologica nell’Adversus Haereses di Ireneo. Insomma, il don Michele dei musical “Il sì alla vita”, del “Presepe vivente” e della “Passione vivente”, tra qualche giorno acquisirà un titolo che potrà meglio spendere nello spettacolo artistico religioso che, come sempre, metterà a disposizione dei materani attraverso le varie opere musicali e teatrali che continuerà a produrre.