La Fondazione Don Gnocchi ne aveva dato notizia qualche giorno fa e nella nota che segue il consigliere regionale Giovanni Viziello sottolinea proprio l’importante rinnovo della convenzione tra l’ospedale di Tricarico e la Fondazione Don Gnocchi.

I risultati eccellenti delle prestazioni del Polo Ospedaliero di Tricarico sono tangibili. Una collaborazione che ha portato un miglioramento dell’ospedale (e scongiurato una probabile chiusura), l’implementazione di personale sanitario e la soddisfazione dei pazienti, Un esempio di come la collaborazione tra pubblico e privato può essere proficua e a volte anche salvifica. Ma abbiamo altri esempi in Basilicata che andrebbero potenziati e valorizzati e che, sicuramente, darebbero lustro e prestigio anche alle strutture che li ospitano. Un esempio tra questi, la Fondazione Stella Maris ospitata nel reparto di Neuropsichiatria infantile presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Una eccellenza che, potenzialmente, raccoglie un bacino di utenza molto allargato in tutto il Sud Italia. Ma prenotare una prima visita per diagnosi precoce non è affatto semplice perchè le liste di attesa hanno tempi lunghissimi perchè il numero di accessi giornaliero consentito (e non solo nel periodo del Covid) sono molto limitati.

L’auspicio è che, dunque, la sanità lucana possa trovare finalmente un beneficio dal recovery plan e che la medicina territoriale non rimanga ancora e solo una formula elettorale.

Di seguito la nota integrale del Consigliere Quarto:

“Al bando le polemiche sterili e fini a se stesse, la Giunta regionale ha deliberato l’importante rinnovo della convenzione con la Fondazione Don Gnocchi per la gestione delle attività riabilitative e della Rsa presso il Polo ospedaliero di Tricarico”. Ad affermarlo il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Piergiorgio Quarto. “La convenzione – precisa Quarto – è stata rinnovata per cinque mesi. La struttura costituisce un importante polo di riferimento in materia di medicina riabilitativa per tutti i cittadini lucani e delle regioni limitrofe. La Fondazione Don Gnocchi vanta sul territorio lucano due qualificate strutture, una a Tricarico e l’altra ad Acerenza, nelle stesse sono impegnate quasi duecento unità lavorative, tutte altamente specializzate. Oramai è quasi un ventennio – ricorda Quarto – che i centri sopra indicati costituiscono un punto di riferimento imprescindibile per tutta la regione, laddove si tratta di intervenire per le necessarie e delicate fasi riabilitative a sostegno di una moltitudine di pazienti in costante aumento”. “Oggi a causa del difficile momento da tutti vissuto provocato dai deleteri effetti del Covid di natura pandemica – sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia – diventa imprescindibile la presenza sul territorio di un centro così ben organizzato, ragion per cui l’atto di proroga di matrice regionale assume i connotati salvifici di alta valenza civilistica. Parlare, quindi, all’ indomani dell’emanazione di una così importante decisione di proroga scontata o per alcuni addirittura superflua appare ingiusto e non rispondente al vero. Bisogna, come al solito, valutare i fatti nella loro oggettività, apprezzando i contenuti risolutivi della questione. Chi si arrampica sul nulla, utilizzando la polemica come merce quotidiana non rende un giusto servizio alla politica, in questo caso alla buona politica”. “Ai cittadini – continua Quarto – interessa ben poco l’odiosa corsa ad accaparrarsi i meriti attraverso l’abile trasmissione di una visione distorta, non veritiera della realtà. L’antagonismo ad ogni costo produce zero, allontana l’idea di una visione condivisa e partecipata delle strade virtuose da intraprendere per avvicinare la nostra Regione ad una fase risolutiva delle tante problematiche quotidianamente vissute. Tutti armati di buon senso e forte responsabilità dobbiamo essere consapevoli del dramma storico senza precedenti che ci attanaglia. Il virus intanto non sembra dare e darci tregua, non possiamo ora più che mai pertanto, concedere a nessuno il lusso di specchiarsi nelle chiacchiere frutto di insignificante qualunquismo”. “In conclusione – sostiene Quarto – il Governo regionale ancora oggi si dimostra disponibile ad utilizzare ogni strumento operativo idoneo a risolvere la problematica in via definitiva, rifuggendo dagli apriorismi concettuali dell’opposizione, totalmente inopportuni quando si discute e si decide sulla salute dei cittadini”.