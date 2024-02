Don Giuseppe…e quell’Africa che è venuta a fargli visita, a vivere con lui.

Domenica scorsa Don Giuseppe Di Perna, con una cerimonia che si è svolta -alle18,00- nella cattedrale di Irsina, alla presenza del vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, ha iniziato formalmente il suo nuovo percorso parrocchiale, accolto con meritato affetto da autorità e fedeli. E’ certamente una fortuna per gli irsinesi poter beneficiare nella propria comunità della presenza e della azione di questo “piccolo-grande uomo” che (come amavamo dirgli nelle tante amichevoli chiacchierate) “se non fossi stato prete, saresti diventato un attivista di Emergency“. Era il nostro personale modo (da ateo) per sottolineare con stima come, la sua totale dedizione al prossimo, agli ultimi, ed in modo particolare a chi è costretto a scappare dalle proprie terre, abbandonandosi tutto dietro, sia qualcosa che lui ha dentro come un fuoco, una luce, che prescinde dalla vocazione che lo ha portato ad indossare una tonaca. Don Giuseppe ha il bene incorporato, potremmo dire, e sarebbe stato comunque in qualche posto del mondo ad aiutarli quei ragazzi che fanno parte della sua famiglia allargata. Non a caso nel suo discorso di insediamento ha rivelato che “Avrei tanto voluto vivere un’esperienza in Africa, l’ho sempre desiderato. Poi, ho scoperto che l’Africa è venuta a farmi visita, a vivere con me.” Era il suo destino.

Sono stati poco meno di vent’anni quelli da lui trascorsi a San Mauro Forte, dove è arrivato il 28 novembre 2004, in una comunità che non sempre si è forse resa conto di quanto era fortunata ad averlo. Capita -e non certo sempre per cattiveria- che dell’importanza di talune persone, spesso ce se ne accorga quando -per una ragione qualsiasi- vanno via, per il vuoto che si lasciano dietro. Per il venire a mancare di quella presenza così normalmente attiva, costruttiva, puntuale, persino di una coerenza fastidiosa perchè magari ti costringe a fare i conti con te stesso. Infatti, enormi e sincere sono state le manifestazioni che lo hanno accompagnato nella sua partenza da quella comunità dove lui, con un post sul proprio profilo facebook, ha dichiarato di averci lasciato il cuore. Dove, sicuramente ha lasciato un seme di profonda umanità. Con quel suo esercitare la propria missione pastorale, capace di andare oltre i credenti. Sfatando così l’adagio popolare del “predica bene e razzola male“. Irsina non è distante da San Mauro Forte e i profondi rapporti instaurati non verranno certo meno. Ed è proprio da San Mauro Forte che riceviamo e pubblichiamo volentieri un intervento di Mimì Deufemia sulla figura di Don Giuseppe Di Perna a cui va anche il nostro personale augurio di buon nuovo percorso.

“IL SACERDOTE DELL’ACCOGLIENZA LASCIA SAN MAURO FORTE“

“Se oggi Don Bosco fosse vivo il suo sguardo sarebbe rivolto ai giovani migranti.

Alcuni sacerdoti lo fanno al suo posto. Don Giuseppe Di Perna è uno di questi.

Aiutare i ragazzi che dall’Africa, l’Albania, l’Oriente scappano dalle guerre e dalla fame è diventata la sua ragione di vita. Una vocazione nella vocazione. Incontrare il Cristo nella carne vivente dei diseredati. Per loro ha messo a disposizione i locali della parrocchia.

Materassi, scarpe, zaini, vestiti, occupano il salone parrocchiale, i corridoi, le stanze della parrocchia. E, incurante di se stesso, persino, quello che era il suo appartamento privato.

Con loro condivide ogni spazio. Amorevolmente li guida. Si tratta di giovani che hanno patito la dura traversata del mare.

Molti ce l’hanno fatta. Altri riposano nel più grande cimitero del mondo, il Mar Mediterraneo.

Stragi di innocenti abbandonati alla mercè di contrabbandieri di speranze. Quando il viaggio va bene, inizia un nuovo calvario. Occorre fare i conti con chi rende normale la disumanità.

Il sacerdote non si limita ad accoglierli. I ragazzi hanno imparato a cucinare, fare il bucato, lavorare nei campi, realizzare piccoli lavori di restauro.

Don Giuseppe è onnipresente : prima accoglienza, ascolto, scambio, apprendimento della lingua italiana, vitto e alloggio. Un lavoro oscuro, faticoso, osteggiato da chi vede nel migrante il nemico. Non sono pochi a dirgli di lasciar perdere. Che bisogna aiutarli a casa loro. Che le migrazioni dei nostri padri erano un’altra cosa.

Don Giuseppe non si arrende. Ci mette la faccia. Trasforma la diffidenza in opportunità.

Aprire le chiese ai giovani migranti, ha detto il Papa. Don Giuseppe gli ha dato ascolto.

Ha scelto di impugnare il rosario per sfidare le onde, guardare gli orizzonti, evitare il naufragio. Dopo circa vent’anni Don Giuseppe andrà via dalla comunità di San Mauro Forte.

I ragazzi lo seguiranno.”