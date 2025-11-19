Don Giuseppe Ditolve: che fine hanno fatto i fondi per la bonifica della Valbasento?

“Pregiatissimi Assessori Mongiello Laura e Pepe Pasquale, la presente per ricordare a Voi, e p.c. al Presidente della Regione Basilicata, tramite PEC e la presente lettera aperta, che esistono risorse rinvenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2021–2027, destinate a interventi strategici per l’intero territorio regionale, tra cui spicca un finanziamento per la Valbasento che pone in essere un’accelerazione decisiva sulla bonifica delle aree industriali dismesse di particolare complessità ambientale. Una prima domanda: spiegate cortesemente a noi comuni mortali che fine hanno fatto i predetti fondi destinati per tali finalità?” Inizia così una nota inviata ai precitati esponenti del governo regionale da parte di Don Giuseppe Ditolve, Parroco Chiesa San Giuseppe Lavoratore in Pisticci Scalo (MT). Nella missiva viene ricordato che “Il 19 giugno 2013 è stato stipulato tra MISE, MATTM e Regione Basilicata l’APQ “CBMT Bonifiche Siti Inquinati interesse Nazionale (SIN) Tito e Valbasento” finanziato con Delibera CIPE 87/2012, che prevede la realizzazione di diversi interventi di caratterizzazione e/o bonifica nelle aree di Tito e Valbasento per un impegno finanziario pari a complessivi 46 MLN €, pressoché equi ripartiti tra i due SIN.” Eppure, viene rilevato che “Dal comunicato della Regione Basilicata fatto in data 12.11. c.m. l’intervento più rilevante riguarda la bonifica e messa in sicurezza permanente dell’area ex Materit a Ferrandina, uno dei siti industriali dismessi più complessi della Val Basento.” Da qui la successiva domanda: “A ragion veduta, non comprendo come mai per la Pista Mattei di Pisticci Scalo non sono stati spesi nemmeno un centesimo per bonificarla, probabilmente per ovvie ragioni, quali?”

“Se è vero che l’11 luglio c.a. l’assessore Pepe -viene ancora ricordato- anche a nome del Presidente Bardi, nell’ assemblea pubblica nella Mediateca, ha ribadito: “la buona volontà di concludere gli interventi in atto sulla pista e predisporre, a seguire, un progetto di gestione che garantisca l’operatività della struttura”. A tal proposito, chiedo che, prima di far decollare il sogno che in tanti sono scettici a vederlo realizzato, venga bonificata l’area in questione per smantellare, nella speranza che siano fake news, tutto ciò che è stato detto dopo mesi di approfondimenti giornalistici, secondo cui su quest’area sarebbe stato sotterrato di tutto e di più. E questo impone interventi decisivi, non rinviabili, per fare chiarezza e risolvere.

Anche perché è nota la paura che provoca la crescente percentuale di neoplasie che non risparmiano nessuno in termini d’età; venga fuori la verità che è segno di onestà e di sincero amore verso la propria terra che per tanti motivi ogni anno si spopola in modo assai doloroso.” Infine, una esortazione:”Impegnatevi a sposare questa causa per guarire un territorio da una malattia di decenni di indifferenza, abbandono o strafottenza dettata da un potere invisibile a discapito della salute. Con il vostro saper fare tenendo a cuore la realtà attuale per il bene comune e il rispetto di chi non c’è più, riconquisteremo tutti dignità morale o cadremo per l’ennesima volta, come in un pozzo di sporcizia dove non ci sarà più una via di speranza e di respiro per la legalità.”