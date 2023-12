Don Giuseppe Di Perna, parroco di San Mauro Forte trasferito ad Irsina

Don Giuseppe Di Perna, dopo 19 anni, non sarà più il parroco di San Mauro Forte.

La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno, venerdì 8 dicembre, nel piccolo centro della Collina Materana ed ha trovato conferma con un comunicato ufficiale diffuso dalla Diocesi Matera-Irsina e Tricarico con cui il Vescovo don Pino Caiazzo ha annunciato le nuove nomine.

Tre gli spostamenti dei sacerdoti dal 02 febbraio 2024, Don Giuseppe Di Perna sarà parroco della Concattedrale di Irsina- S. Agostino-S. Francesco, Don Giorgio Saleh, oggi parroco di Salandra sempre nella stessa giornata sarà il nuovo parroco di San Mauro Forte e Don Fabio Vena diventerà parroco di Salandra.

La nomina di una nuova sede per Don Giuseppe, oltre a cogliere di sorpresa i fedeli di San Mauro Forte ha suscitato anche un dilagante e comprensibile sconforto. “Diciannove anni sono un tempo consistente, è stato il commento a caldo di alcuni fedeli, per ritenere don Giuseppe uno di famiglia e non solo il parroco di questa comunità”.

Don Giuseppe, infatti, giunse a San Mauro il 28 novembre 2004 nominato dall’allora Mons. Vescovo Carmine Vincenzo Orofino, tra la gioia e l’impazienza di una comunità che era stata per un anno e mezzo senza parroco dopo la morte di don Mario Venece. Negli anni la sua presenza è diventata sempre più significativa e il suo impegno profuso a favore dei minori immigrati (circa una ventina) a lui affidati, ragazzi provenienti dal Bangladesh, Siria, Turchia ecc.., è diventato, in alcuni casi, l’impegno di una piccola comunità divenuta nel frattempo multiculturale. Alcuni ragazzi, infatti, hanno imparato un lavoro a San Mauro e si sono inseriti con successo nel tessuto lavorativo del posto.

E’ questo, in primis, il grande patrimonio umano che più di tutti mancherà al paese ma c’è anche il timore che anche alcuni progetti in itinere di ristrutturazione e restauro come ad esempio del coro in legno del Monastero e degli ipogei della Chiesa Madre possano subire dei rallentamenti sebbene vi sia la consapevolezza dei cittadini che ogni sacerdote abbia la sua missione da compiere e che sia don Giuseppe che Don Giorgio saranno accolti con amore nelle nuove sedi di destinazione.