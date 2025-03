Don Angelo Gioia amministrerà la Diocesi in attesa del nuovo Arcivescovo.

Non possiamo che fargli gli auguri di buon lavoro finchè Papa Francesco, che attendiamo possa tornare a svolgere appieno le funzioni di Pontefice, non provvederà a nominare il nuovo Arcivescovo della diocesi di Matera Irsina. Nulla al momento sull’identikit del futuro presule. Decideranno da Roma…e con la benedizione dello Spirito Santo, come si suol dire. E di buon auspicio, se possiamo seguire una traccia, sono il nome e il cognome dell’amministratore della Diocesi di Matera-Irsina: don Angelo Gioia, che legano due concetti di beatitudine. Uno spunto per quanti vorranno provare a interpretare segni e concetti. E ne aggiungiamo un altro. Don Angelo, nominato dal collegio diocesano dei consultori, amministrerà la Diocesi di Matera- Irsina. Ciò significa che avverrà la stessa cosa per Tricarico. Sarà nominato un Vescovo per quella comunità o ci sarà una gestione ad interim, come aveva fatto e con tanto impegno mons Giuseppe Antonio Caiazzo? Anche in quella comunità c’è attesa…

IL COMUNICATO DELLA DIOCESI

Don Angelo Gioia nominato Amministratore Diocesano della Diocesi di Matera-Irsina

Eletto questa mattina dal Collegio dei Consultori

Matera, 18 marzo 2025 – A seguito della presa di possesso della Diocesi di Cesena-Sarsina da parte di S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, il Collegio dei Consultori della Diocesi di Matera-Irsina, in conformità con quanto previsto dal Codice di Diritto Canonico ha eletto Don Angelo Gioia quale Amministratore Diocesano della Chiesa di Matera-Irsina.

L’elezione è avvenuta questa mattina nel rispetto delle disposizioni canoniche che regolano il periodo di sede vacante, in particolare il Can. 425 §2, che prevede che l’incarico venga affidato a un presbitero o a un vescovo che si distingua per dottrina e prudenza.

Il Collegio dei Consultori, composto dai più stretti collaboratori del Vescovo (tra i quali, oltre lo stesso Don Angelo Gioia, Mons. Filippo Lombardi, Mons. Pierdomenico Di Candia, Don Vito Burdo, Don Massimo Ferraiuolo, Don Pasquale Giordano e Don Nino Martino) ha provveduto alla nomina entro gli otto giorni previsti dalla normativa canonica, così da garantire la continuità del governo della Diocesi nel tempo di transizione.

Don Angelo Gioia, nato a Policoro il 6 luglio del 1971 ed ordinato sacerdote da mons. Antonio Ciliberti il 29/6/1996, è stato Vicario generale della Diocesi di Matera-Irsina dal 10 dicembre 2023.

In qualità di Amministratore Diocesano avrà il compito di reggere la Diocesi fino alla nomina del nuovo Vescovo da parte del Santo Padre, garantendo l’ordinaria amministrazione ma senza introdurre innovazioni.



Questo il testo dell’annuncio inviato da mons. Filippo Lombardi, subito dopo la nomina, ai Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Religiose e a tutti i Fedeli laici della Arcidiocesi di Matera – Irsina

Il Collegio dei Consultori, nella responsabilità di assicurare alla diocesi una guida per questo tempo di attesa del nuovo Pastore, ha provveduto alla nomina dell’Amministratore diocesano nella persona di don Angelo Gioia.

Gli auguriamo tanta serenità, preghiamo perché lo Spirito santo lo assista in questo compito e chiediamo al Signore che dia alla nostra Chiesa un Pastore secondo il suo cuore.

Diocesi di Matera-Irsina