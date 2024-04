Domenico…pensa anche alla Chiesa di San Domenico. E’ chiusa da 10 anni

E in attesa di un progetto di intervento che ancora non si vede, affidato alle strutture del Ministero dei Beni Culturali, si corre il rischio- mettiamo le mani avanti- di perdere finanziamenti stanziati dal Pnrr per il recupero della Chiesa di San Domenico, che è chiusa da 10 anni. La ricorrenza, si fa per dire, è passata l’8 marzo scorso, come abbiamo ricordato nel servizio del settembre scorso https://giornalemio.it/cronaca/chiesa-san-domenico-ancora-chiusa-chi-e-che-si-aspetta/. C’è una parte consistente dei 12,7 milioni stanziati dal Pnrr per interventi di “adeguamento e messa in sicurezza sismica dei luoghi di culto, torri e campanili “, ma finora non si è mosso nulla. Ricordiamo gli appelli caduti nel vuoto dell’ex parroco don Mimì Falcicchio, che aveva bussato inutilmente alla porta di Soprintendenze, Comune, Regione, ma senza ottenere la grazia…di vedere cominciare i lavori. Non abbiamo dimenticato don Mimi, parroco a San Giovanni Battista e a San Domenico, e nemmeno i tanti fedeli che passando davanti al portone chiuso della Chiesa scuotono la testa e allargano le braccia. Adesso che la campagna elettorale per le regionali è finita, con i risultati che sappiamo, è il caso di ”mettersi alla recchia” come si dice in dialetto materano e rimuovere ostacoli che finora non hanno portato al progetto e all’avvio del cantiere. Giriamo la sollecitazione al sindaco Bernardi, che porta il nome del Santo di quella Chiesa, affinchè nei confronti istituzionali sui beni culturali a Matera ( è il caso della scavo fermo, per mancanza di risorse nei Sassi a Porta ”Pistola) si dia una risposta ufficiale di come stanno le cose. Il tempo passa e la cera si consuma…, ricordando la processione dei Santi Medici che dalla Chiesa di San Giovanni da via San Biagio passa nei pressi di quell’antica chiesa chiusa da 10 anni. Domenico, tocca a te…