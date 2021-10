Si arricchisce di un ulteriore riconoscimento la bacheca di Domenico Lopatriello, il maitre pasticcere di Montalbano Jonico che continua a collezionare successi e consensi con il suo panettone artigianale ormai noto in tutto il mondo. Nel fine settimana scorso, in occasione del concorso “Miglior Panettone del Mondo 2021”, promosso dalla Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC), svoltosi a Roma in una platea di oltre 300 pasticceri provenienti da tutto il mondo, Lopatriello ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria del miglior “Panettone Innovativo 2021”, confermandosi tra i migliori pasticceri per il terzo anno consecutivo, dopo i podi (due ori e due argenti) conquistati nel 2019 e nel 2020. Inoltre, il maitre montalbanese è stato nominato “Membro dell’Equipe di Eccellenza” della FIPGC e delegato per la provincia di Matera, ed a fine ottobre a Milano, in occasione della Fiera Host, sarà insignito del titolo di “Maestro”. “C’è sempre una grande emozione e tanta soddisfazione quando si vincono questi premi, che significa essere sempre sul pezzo e lavorare nella giusta direzione”, ha commentato Lopatriello, che ha sperimentato una ricetta molto particolare e tutta lucana con cioccolato fondente tagliato a coltello, una leggera presenza di cannella e il sapore liquoroso dell’amaro; il tutto miscelato sapientemente e con una tecnica sperimentata dallo stesso maitre pasticcere.

“Questo successo rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità montalbanese – ha evidenziato il sindaco di Montalbano Piero Marrese -. Rinnovo le mie congratulazioni al concittadino Domenico, che ringrazio per l’impegno, la passione e la dedizione che quotidianamente mette in campo il lavoro, contribuendo alla crescita e alla valorizzazione della nostra comunità e di tutto il territorio lucano. L’augurio che gli rivolgo è di continuare in questa direzione e migliorarsi sempre più nel suo lavoro”.