Domenica, giornata mondiale della risata: alziamoci, solleviamo le braccia al cielo e per un minuto ridiamo di cuore.

“Ridi che ti passa“, “Ridi e il mondo ti sorriderà“….sono solo alcuiìni dei tanti modi di dire tramandati di generazione in generazione per comunicare quello che la scienza ha poi confermato: ridere fa bene, stimola il buonumore, produce endorfine e riduce il cortisolo (l’ormone dello stress). E allora ridiamo, proprio in questi anni in cui è proprio vero che è meglio “Ridere per non piangere“, considerati i disastri che taluni esseri potenti del mondo sono in grado di arrecare all’umanità. Dunque è acclarato il beneficio che deriva da una sana risata. Magari in compagnia di amici, mentre si assiste allo spettacolo di un Dino Paradiso o di un film di Totò. Ovviamente, esiste anche la Giornata Mondiale della Risata, che si celebra proprio domani, domenica 3 maggio (e in generale la prima domenica di maggio). E per tale ricorrenza, il Club della Risata – La Scelta Felice di Potenza porta all’attenzione dei lucani il messaggio a loro diretto, dal medico indiano Dr. Madan Kataria, creatore della disciplina dello Yoga della Risata, già diffusa in 120 Nazioni compreso l’Italia, e fondatore dei Club della Risata. Eccolo: “Oggi abbiamo bisogno di ridere più che mai.

In un momento in cui il mondo affronto conflitti crescenti e incertezze, le notizie di guerra e violenza creano paura, ansia e negatività nelle menti delle persone. Tuttavia, anche in questi tempi difficili, c’è una buona notizia: abbiamo il potere di cambiare il nostro stato interiore e influenzare il mondo intorno a noi.

Domenica 3 maggio 2026, la comunità globale della Yogo della Risata celebrerà la Giornata Mondiale della Risata. La giornata viene celebrata ogni prima domenica di maggio, questa giornata speciale è dedicata a diffondere salute, felicità e pace nel mondo attraverso la pratica dello Yoga della Risata.

Solo 10-15 minuti di Yoga della Risata possono ridurre gli ormoni dello stress, rafforzare il sistema immunitario e aumentare l’apporto di ossigeno al corpo e al cervello.

In un mondo colpito da malattie legate allo stress, la risata offre un modo semplice ed economico per migliorare il benessere fisico e mentale.

Ciò che è iniziato come un piccolo club della risata a Mumbai nel 1995 si è ora diffuso in più di 120 paesi. La risata è un linguaggio universale che unisce le persone oltre le barriere di cultura, religione e nazionalità.

I club della risata in tutto il mondo riuniscono le persone in uno spirito di amicizia, cura e gioia condivisa.

In un mondo diviso dai conflitti, possiamo unirci attraverso la risata.

In questo giorno speciale, alziamoci insieme, solleviamo le braccia verso il cielo e ridiamo di cuore per un minuto, diffondendo vibrazioni di amore, pace e positività in tutto il mondo.

Quando cambiamo dentro di noi, anche il mondo intorno a noi inizia a cambiare. La pace inizia nel cuore – e la risata è il modo più veloce per raggiungerla.” Dr. Madan Kataria – Fondatore della Laughter Yoga International “

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