Domenica ecologica ad Altamura a piazza stazione

Per una volta il treno,ad Altamura, resterà in silenzio o quasi, con la presenza di bambini, adulti, magari in compagnia di fido, per una domenica di animazione e socialità che dimostrerà a tanti come ci sia bisogno di discontinuità per superare il logorio della vita moderna, come ripeteva la nota pubblicità del liquore ‘’Cynar’’. E così l’Amministrazione comunale per il 6 novembre, come da ordinanza della polizia municipale, ha disposto misure di limitazione al traffico per la prima delle tre domeniche ecologiche. Anche in vista di quello che sarà il Natale del risparmio energetico…

Comunicato

Domenica ecologica il 6 novembre nell’area di piazza Stazione, le disposizioni

Con deliberazione n. 71 del 27/06/2022 la Giunta comunale ha stabilito di organizzare tre domeniche ecologiche sino alla fine dell’anno, al fine di sensibilizzare la cittadinanza alla mobilità sostenibile, che andrebbe a limitare il grave problema del traffico. La limitazione dell’uso dei veicoli a motori, sebbene limitata ad alcune fasce orarie delle tre giornate, comporta indubbi benefici: riduzione dei livelli di inquinamento, miglioramento della vivibilità urbana, maggiore socialità nelle piazze e nelle strade cittadine, ecc.

La seconda domenica ecologica è indetta il 6 novembre 2022 e comporta il divieto di circolazione veicolare nell’area di piazza Stazione. Con ordinanza n. 390 del Comando di Polizia Locale si dispone:

È vietata la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori domenica 6 novembre 2022, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nell’abitato di Altamura e precisamente nelle zone comprese nel seguente perimetro:

Piazza Stazione; viale Regina Margherita (da piazza Stazione a via Mura megalitiche); via Mura megalitiche (da viale Regina Margherita a via vecchia Buoncammino); via IV Novembre (da via Mura megalitiche a via XXIV Maggio); via 2 Giugno; via Caduti di via Fani.

Tale divieto non si applica alle seguenti categorie di veicoli:

• agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ad emissione zero (a motore elettrico);

• ai veicoli delle Forze di Polizia, delle Forze armate. dei Vigili del Fuoco;

• agli autoveicoli di pronto soccorso;

• ai mezzi di trasporto pubblico;

• ai taxi ed alle autovetture di noleggio con conducente;

• ai veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti di relativo contrassegno;

• ai veicoli di medici in visita domiciliare urgente, guardia medica muniti del contrassegno dell’Ordine dei Medici;

• agli autoveicoli adibiti al trasporto merci deperibili ed animali vivi;

• ai veicoli appartenenti alla società Teknoservice.

L’Amministrazione invita l’intera cittadinanza ad aderire all’iniziativa e a lasciare l’auto tutte le volte che non è necessaria. Un invito che non vale solo per questa domenica ma sempre.