Domenica e lunedì, andiamo a votare! Ultime istruzioni per l’uso.

Quindi, domenica (dalle 7,00 alle 23,00) e lunedì (dalle 7,00 alle 15,00) prossimi, si vota per eleggere il presidente della giunta e altri 20 consiglieri della Regione Basilicata. Siamo 567.959 (394.643 nel potentino e 173.316 nel materano) gli aventi diritto al voto, vediamo di non sprecarla questa occasione per poter dire la nostra su cinque anni di governo regionale uscente e su quello che dovrà decidere per noi nel prossimo quinquennio. Sarebbe utile alla democrazia vincere i pur comprensibili disincanti e sfiducia, e non ci si arrendesse, evitando così di lasciare libero il campo a chi spera in un astensionismo di massa per far pesare di più il pacchetto di voti della propria clientela. Già andando al seggio (sono 682 quelli allestiti in tutta la regione: 453 nel potentino e 229 nel materano) e votando (anche solo un simbolo, o magari scegliendo una donna e un uomo tra i 257 candidati) si guasta la festa a chi pensa già di essersi assicurato la poltrona, perchè più furbo, perchè ha un numero di voti certi, magari dopo essere saltato pure da una parte all’altra. Alla faccia della serietà e del rispetto degli elettori. Ebbene, recarsi al seggio ed esercitare il voto, basta a sparigliare le carte. E non è poco. Anche chi è ricoverato in ospedale potrà farlo. Sono, infatti, quattro i seggi allestiti nei nosocomi lucani: 2 a Potenza, i a Matera e 1 a Venosa. Sulla scheda, dunque, ricordiamo che troveremo già scritti i nomi dei tre candidati alla presidenza della giunta (nell’ordine: Eustachio Follia, Piero Marrese e Vito Bardi) all’interno di un riquadro contenente i simboli delle liste che li sostengono. In Basilicata non c’è il voto disgiunto (il voto per un candidato Presidente e una lista non collegata è nullo, non essendo ammesso il voto disgiunto: artt. 14 e 17, L.R. n. 20 del 2018). Quindi, potremo votare mettendo una croce sul candidato presidente prescelto. E potrebbe già bastare. Oppure, aggiungendo una croce anche sul simbolo di uno dei partiti che lo sostengono. E se si vuole, scrivendo ancora uno o due nomi di candidati (una donna e un uomo), sulle righe accanto al simbolo del partito/lista che scegliamo. Ma, tranquilli, il voto è valido anche se mettessimo la croce solo sul simbolo del partito/lista (in questo caso il voto è esteso al candidato presidente). Lo spoglio delle schede avrà inizio lunedì, subito dopo la chiusura dei seggi. Si saprà così in serata chi sarà il presidente eletto e gli ulteriori 20 consiglieri (13 tra i candidati nella circoscrizione di potenza e 7 tra quelli della circoscrizione della provincia di Matera, di cui uno sarà costituito dal candidato presidente arrivato secondo). Per ulteriori dubbi ci sono queste FAQ che potete consultare. Alle elezioni regionali del 2019 gli aventi diritto al voto erano 583.970 e di essi si recarono alle urne in 307.188, pari al 53,52%. Si può fare di più…e meglio, smentendo le previsioni e soprattutto le attese di chi, come abbiamo ricordato prima, ne guadagnerebbe.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.