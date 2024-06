Domenica 30 giugno ad Altamura in centro senz’auto. A piedi oppure…

… usate i mezzi pubblici o non inquinanti, come quelli elettrici. Il Comune di Altamura, con una ordinanza della Polizia Locale, ci riprova e insiste e cerca di sensibilizzare concittadini e visitatori a vivere appieno la città, rinunciando a prendere auto, moto o altro mezzo a motore per vivere con serenità le zone del centro in particolare. Basta un po’ di buona volontà e rinunciare all’auto durante un giorno festivo è tutta salute e serenità. Ditelo anche agli altri: auto e moto e altri veicoli a motore termico per intenderci , domenica prossima in garage o parcheggiato nelle adiacenze delle rispettive abitazioni.



Comunicato stampa.

30 giugno 2024, Domenica senza auto: le disposizioni di Polizia locale.

L’Amministrazione comunale, con delibera di giunta n.51, ha approvato un atto di indirizzo con cui ha indetto due giornate “senza auto” di domenica.

La seconda giornata si terrà domenica 30 giugno, dalle ore 9:00 alle 14:00. A tal proposito, il Comando di Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che vieta il traffico veicolare nel centro storico e in parte dell’abitato nelle seguenti zone: Piazza Zanardelli, da angolo via XX Settembre ad angolo viale Martiri; Via Ottavio Serena; Via XX Settembre; Via Garibaldi da piazza Resistenza a via V. Lavigna; Corso Umberto I da piazza S. Lorenzo a piazza della Resistenza; Piazza Mercadante; Viale Martiri da angolo via O. Serena a via Manzoni.

È intenzione dell’Amministrazione sensibilizzare la cittadinanza alla tutela della salute pubblica, favorendo la scelta di mezzi di trasporto non inquinanti a favore di una mobilità urbana sostenibile.

La sospensione della circolazione riguarderà tutti i veicoli a motore ad uso privato, con l’esclusione dei veicoli elettrici. Sono autorizzati a circolare i mezzi pubblici, i veicoli per l’emergenza e quelli necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle attività essenziali.

