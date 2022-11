Domenica 13 novembre Concorso Corale Antonio Guanti

Dopo due anni di assenza, a causa delle restrizioni decretate per il contenimento della pandemia Covid-19, torna il Concorso Corale Antonio Guanti, che si svolgerà domenica 13 novembre 2022, a partire dalle ore 15.30, presso il Teatro “Gerardo Guerrieri” di Matera. Il concorso è il primo ed unico interamente dedicato alla coralità amatoriale che si svolge in Basilicata, e tra i pochissimi del meridione d’Italia, ed è stato fortemente voluto dal Coro della Polifonica Materana “Pierluigi da Palestrina” e dal direttore artistico M° Carmine Antonio Catenazzo, per ricordare il vice presidente dei Coro scomparso prematuramente nel 2010, attraverso la realizzazione di un progetto che a lungo era stato elaborato dal Direttivo di cui Antonio Guanti faceva parte.

L’edizione 2022 del Concorso ha visto l’iscrizione di cinque cori, provenienti da: Abruzzo, Calabria, Lazio, Lombardia, Umbria. Un buon risultato visto che, ancora oggi, il mondo della coralità amatoriale paga per la prolungata sospensione delle attività causata dalla pandemia.

Infatti, per i cori amatoriali, uno dei cardini dell’attività è costituito dalla continuità nelle prove: naturalmente, come tutti sappiamo, gli “assembramenti” sono stati vietati o fortemente limitati fino a non moltissimo tempo fa; inoltre, per le attività come quelle corali, sono state disposte ulteriori precauzioni e restrizioni che hanno di fatto scoraggiato molte formazioni: sono tanti i cori che, ad oggi, si sono sciolti o sono ancora fermi per le conseguenze della pandemia. La ripresa dopo tanto tempo di stop forzato o di incontri limitati ha comportato e comporterà un lungo rodaggio, prima che si possa pensare di affrontare un impegno importante come un concorso.

Per il Concorso Corale “Antonio Guanti” è stato tuttavia fondamentale ripartire, anche e soprattutto per incoraggiare la coralità amatoriale a guardare con fiducia al futuro e a prefiggersi traguardi da conseguire.

La Giuria del Concorso 2022 è composta da personalità del settore conosciute a livello internazionale, quali il M° Walter Marzilli (docente di Direzione di Coro presso il PIMS di Roma, notissimo esponente del settore), il M° Fabrizio Barchi (Direttore di coro, peraltro vincitore dell’ultima edizione del Concorso Guanti e del riconoscimento di Miglior Direttore), il M° Lorenzo Donati (compositore e direttore di coro), il M° Roberta Paranfinfo (Direttore di coro) e il M° Debora Bria (Direttore di coro, delegata dalla FENIARCO), mentre la Direzione Artistica è, sin dalla prima edizione, affidata al M° Carmine Antonio Catenazzo.

Sono stati posti in palio tre premi: al Coro primo classificato € 1.000,00, al secondo classificato € 500,00, al terzo classificato € 250,00; sono stati inoltre istituiti tre premi speciali: uno destinato alla “Migliore esecuzione di un brano di Autore Italiano Contemporaneo”, di € 500,00 patrocinato dalla Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali Cori (FENIARCO); uno destinato al Miglior Direttore, ovvero il Premio Speciale Antonio Guanti; il terzo, patrocinato dalla Associazione Basilicata Cori, di € 250,00, verrà assegnato dalla Giuria per la migliore esecuzione di un brano di Lorenzo Perosi, in occasione dei 150 anni dalla nascita del compositore tortonese, già maestro della Cappella Musicale Pontificia “Sistina”. Saranno anche rilasciati attestati di menzione speciale per particolari meriti riscontrati nel corso della competizione.

Tutte le fasi del concorso saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Facebook del Concorso (https://www.facebook.com/ConcorsoGuanti) e saranno successivamente disponibili on-demand sia su Facebook che sul canale Youtube

(https://www.youtube.com/channel/UC9IHNRv1S5K5EDwY-iQc_OQ)

Sito ufficiale: http://www.antonioguanti.org