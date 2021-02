San Valentino ci ha regalato una Matera imbiancata ma lunedì 15 febbraio si torna a scuola regolarmente. Del resto le strade sono percorribili, non ci sono disagi e la macchina comunale dopo una riunione del C.OC ha valutato tutti gli aspetti della situazione e programmando il da farsi, in caso di gelate notturne e in vista dell’apertura delle scuole. Con un mezzo spargisale che provvederà a ridurre eventuali disagi.



L’amministrazione Comunale ha reso noto che le scuole domani saranno regolarmente aperte, nell’ambito della riunione odierna del Coc (centro operativo comunale) coordinato dall’Assessore alla Protezione Civile Raffaele Tantone, si è fatto il punto sull’organizzazione delle azioni utili ad evitare disagi per i cittadini. Pertanto questa notte un mezzo comunale spargisale continuerà a presidiare le vie principali ed i punti critici della viabilità cittadina, mentre domani mattina l’amministrazione assicurerà lo spargimento del sale presso i plessi scolastici e gli edifici pubblici. La temperatura,intanto, è intorno allo zero o giù di lì…