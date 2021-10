“Si terrà giovedì 14 ottobre, con inizio alle 15,30, un webinar promosso dalla Sezione Ambiente di Confapi Matera sulla gestione dei green pass in azienda.”

E’ quanto annuncia l’associazione datoriale in un comunicato che spiega:

“L’incontro online, aperto alle imprese e ai consulenti, ha lo scopo di fornire chiarimenti sulla norma per cui dal 15 ottobre il Green Pass diventa obbligatorio in tutti i posti di lavoro, pubblici e privati, con il controllo della certificazione affidato al datore di lavoro.

Esistono, dunque, numerosi problemi interpretativi e applicativi, collegati soprattutto al controllo del possesso dei green pass e alla tutela della privacy dei lavoratori, per cui si rende necessario un confronto tecnico per fare chiarezza sulla certificazione verde.

Il webinar sarà articolato in un intervento tecnico cui faranno seguito le domande dei partecipanti.”

“Si preannunciano diversi problemi di ordine giuridico e di ordine pratico – commenta il presidente della Sezione Ambiente, Domenico la Carpia – per cui ci siamo fatti carico di fornire tutti i chiarimenti possibili per aiutare gli imprenditori nella gestione dei green pass e nell’assolvimento del nuovo obbligo, evitando di incorrere in sanzioni e trovando il metodo più semplice e comodo per non ostacolare l’attività aziendale”.