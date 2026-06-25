Domani, venerdì 26 giugno, allerta gialla anche in Basilicata

Le previsioni meteo domani, venerdì 26 giugno, indicano al sud una nuvolosità accentuata nel corso delle ore centrali su Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, dove saranno possibili temporali intensi, in attenuazione nella serata. Temporali pomeridiani localmente limitati ma di forte intensità, come quello che ha visto una tromba d’aria abbattersi questo pomeriggio in Basilicata facendo cadere alberi sulla Basentana che è rimasta bloccata per qualche ora, e che fanno aumentare l’allerta meteo su alcune zone del paese. Nel mentre il caldo si avvia verso picchi di 40 gradi con giornate sempre più afose. La Protezione Civile ha pertanto valutato –con un bollettino emanato alle 14,10 di oggi– per la giornata di domani, una allerta meteo gialla per rischio temporali sulle cinque regioni prima indicate. QUESTA LA MAPPA E IL BOLLETTINO:

Ecco la mappa e il bollettino delle allerte meteo idro per il 26 giugno:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A1, Basi-B, Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale

Sardegna: Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Logudoro, Bacino del Tirso

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie.”