Domani, sindaci e consiglieri comunali, votano per il rinnovo del Consiglio provinciale di Matera

Sono dieci i componenti del Consiglio Provinciale di Matera che domani, domenica 11 gennaio 2026, saranno rinnovati con il voto che li sceglierà all’interno dei candidati delle quattro le liste presentate. Ventidue candidati per dieci seggi, tra cui -dalle ore 8.00 alle 20.00, nella sede istituzionale di via Ridola 60- sindaci e consiglieri comunali dei 31 centri della provincia potranno scegliere chi votare. Come si ricorda una nota le quattro “liste presentate ed ammesse sono quelle di: “Azione con Calenda”, i cui candidati sono Concettina Sarlo, Stefania Cuccarese, Gaetano Garzone, Renato Rago e Antonio Tornese; “Radici e Territorio”, che propone Teresa De Rosa, Giuseppe Maiuri, Francesca Mazzoccoli, Angelo Montemurro e Vita Maria Scocuzza; “Insieme per la Provincia di Matera”, che candida Antonella Bilotta, Doriano Manuello, Alberto Marzano, Angela Salerno e Carlo Ruben Stigliano; “Uniti per la Provincia”, che sostiene Domenico Bennardi, Maria Teresa Camardella, Margherita Di Canio, Nunzio Gallotta, Claudio Scarnato, Domenico Schiavo e Maria Teresa Sileo.” Inoltre, si ricorda che “Gli aventi diritto al voto sono 401, come detto tra sindaci e consiglieri comunali dei 31 centri della provincia: potranno esprimere ciascuno una sola preferenza. I dieci membri del nuovo Consiglio dureranno in carica due anni e succederanno ai componenti dell’attuale Consiglio, eletto il 20 dicembre 2023. Va ricordato che la contesa elettorale è stata indetta con decreto presidenziale 6-25 e che, come di consueto, le operazioni di voto si svolgeranno nel seggio elettorale costituito nella sala delle adunanze consiliari, sita al secondo piano della sede della Provincia, in via Ridola n. 60, dove, al termine delle operazioni di voto e di tutti gli adempimenti di rito, verrà effettuato lo scrutinio. A tenore della legge 56/14 (Legge Delrio), trattandosi di elezioni di secondo livello per le quali il corpo elettorale è composto solo da amministratori comunali, per il computo dei voti ottenuti sarà applicato il principio del voto ponderato, con i comuni suddivisi in 5 fasce a seconda della popolazione. Nel dettaglio, per i centri fino a 3mila abitanti (scheda di colore azzurro) il voto di ogni elettore, applicando il codice di ponderazione, vale 62; fino a 5mila (scheda arancione), invece, il valore sale a 176; per i comuni inseriti nella fascia fino a 10mila abitanti (scheda grigia) il valore è di 290; fino a 30mila abitanti (scheda rossa) ciascun voto vale 475 e, infine, fino a 100mila abitanti (scheda verde) il voto ponderato è pari a 945 per ogni preferenza espressa. Lo spoglio verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook istituzionale della Provincia di Matera all’indirizzo https://www.facebook.com/materaprovincia .”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.