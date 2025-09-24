mercoledì, 24 Settembre , 2025
Domani, seduta Consiglio Comunale (ancora con telenovela presidenza)

Vito Bubbico
Il Consigliere anziano Donato Braia, facente funzioni di Presidente del Consiglio Comunale di Matera, ha convocato la seduta straordinaria del consesso , in 1^ convocazione per giovedì 25 settembre 2025 (e in 2^ convocazione -nel caso andasse deserta la prima- sabato 27 settembre 2025). Tra le materie all’ordine del giorno della discussione, in primis la telenovela della elezione del presidente e dei vice del consiglio stesso, modifica al programma triennale dei lavori pubblici evidentemente per inserire qualche nuovo finanziamento e relativa opera, una mozione per educazione stradale nelle scuole. Ecco in dettaglio i sette punti:

1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio).

2. Mozione a firma dei consiglieri Bennardi, Santochirico, Rizzi e Cotugno avente ad oggetto: “Istituzione di percorsi di formazione gratuiti sulla sicurezza stradale per gli studenti delle scuole superiori di Matera in collaborazione con le autoscuole del territorio” (Prot. n. 0085561/2025 del 27.08.2025).

3. Comunicazione prelievo dal fondo di riserva: Delibera di G.C. n. 52 del 05.08.2025.

4. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025/2027 – Art. 37 D. Lgs n. 36/2023 – III Integrazione.

5. Nomina Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari.

6. Modifica Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027 ed elenco annuale 2025.

7. Ratifica deliberazione di giunta comunale n. 82 del 03 settembre 2025 relativa alla nona variazione al bilancio di previsione pluriennale 2025-2027.

