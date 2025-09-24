Domani, seduta Consiglio Comunale (ancora con telenovela presidenza)

Il Consigliere anziano Donato Braia, facente funzioni di Presidente del Consiglio Comunale di Matera, ha convocato la seduta straordinaria del consesso , in 1^ convocazione per giovedì 25 settembre 2025 (e in 2^ convocazione -nel caso andasse deserta la prima- sabato 27 settembre 2025). Tra le materie all’ordine del giorno della discussione, in primis la telenovela della elezione del presidente e dei vice del consiglio stesso, modifica al programma triennale dei lavori pubblici evidentemente per inserire qualche nuovo finanziamento e relativa opera, una mozione per educazione stradale nelle scuole. Ecco in dettaglio i sette punti:

1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio).

2. Mozione a firma dei consiglieri Bennardi, Santochirico, Rizzi e Cotugno avente ad oggetto: “Istituzione di percorsi di formazione gratuiti sulla sicurezza stradale per gli studenti delle scuole superiori di Matera in collaborazione con le autoscuole del territorio” (Prot. n. 0085561/2025 del 27.08.2025).

3. Comunicazione prelievo dal fondo di riserva: Delibera di G.C. n. 52 del 05.08.2025.

4. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025/2027 – Art. 37 D. Lgs n. 36/2023 – III Integrazione.

5. Nomina Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari.

6. Modifica Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027 ed elenco annuale 2025.

7. Ratifica deliberazione di giunta comunale n. 82 del 03 settembre 2025 relativa alla nona variazione al bilancio di previsione pluriennale 2025-2027.