Domani Ristampa Anastatica copia giornale 21 settembre

Davvero una interessante iniziativa, promossa dall’Associazione Energheia, con l’apporto di Antezza Tipografi, che domani in occasione della ricorrenza del 21 settembre 1943, proporranno la ristampa anastatica del numero unico, dell’anno 1944, del 21 settembre 1943, del quale abbiamo parlato alla vigilia dello scorso 25 aprile https://giornalemio.it/eventi/21-settembre-1943-la-ristampa-di-quella-numero-per-il-ritorno-alla-liberta/. Due date, con la festa della Repubblica, che sono tanta parte della storia di libertà del nostro Paese e di difesa della Costituzione.



Associazione Culturale Matera

21 Settembre 1943_ Ristampa anastatica_ Energheia

L’Associazione Energheia, con il sostegno di Antezza Tipografi, in occasione della giornata che ricorda la liberazione della città dal nazifascismo, propone una stampa in copia anastatica della pubblicazione Numero unico Anno 1944 del 21 SETTEMBRE 1943 – redatto a cura del Comitato esecutivo di Matera – custodita presso la Biblioteca Provinciale di Matera.

Il documento, pubblicato in occasione della prima celebrazione della rivolta popolare, contiene testimonianze per rivitalizzare la memoria di eventi che videro in Matera la prima città del Mezzogiorno ad insorgere contro l’occupazione.

Quella del 21 settembre fu una condanna senza appello per il fascismo che, dopo aver negato le libertà e trascinato la Patria nell’abisso, commetteva l’ultimo delitto consegnando il paese alla furia nazifascista.

Nella giornata del 21 la ristampa anastatica, di cui sopra, verrà distribuita gratuitamente ai cittadini e la si potrà richiedere presso le edicole del centro storico.