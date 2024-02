Domani, nuova manifestazione contro la disgregazione dell’Isis Pitagora di Montalbano Jonico

“Sabato 10 febbraio, alle ore 15.00, un corteo di studenti ed ex studenti, cittadini, docenti e personale ATA dell’Isis Pitagora di Montalbano Jonico partirà da piazza Livorno e sfilerà per le vie del paese per concludere la sua marcia in piazza Vittoria, davanti al presidio dei docenti.” E’ quanto si annuncia in una nota diffusa dall’apposito comitato in cui si ribadisce ancora che “La richiesta, diretta alla Regione Basilicata, sarà sempre la stessa: rivedere la delibera regionale del 5 gennaio 2024 e restituire la dirigenza e l’autonomia alla scuola.”

“Noi – sottolineano gli organizzatori – non ci arrenderemo e continueremo a protestare! Il Pitagora e Montalbano Jonico hanno una storia ed un prestigio da difendere ed hanno bisogno anche della tua forza, della tua determinazione e della tua partecipazione. Unisciti a noi!”, è l’appello di docenti, personale ATA, studenti ed ex studenti dell’istituto montalbanese.

