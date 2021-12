Se a quell’ora, le 15.55, siete in casa non perdetevi la puntata che ”Geo&Geo” dedicarà a Irsina. Un omaggio alla cittàdina della Valle del Bradano, ricca di storia, arte e sapori della buona tavola che offre tanti spunti di riflessioni e motivi per visitarla. Sant’ Eufemia e non solo. Un intero documentario dedicato alla cittadina che verrà raccontata non solo per le sue bellezze bellezze artistiche e naturalistiche ma anche per le potenzialità del suo territorio grazie alla grande professionalità della regista e autrice Alessandra Populin che venne ad Irsina in occasione della mostra “Novitas’ di Pietro Fortuna, organizzata nel novembre del 2019 da Alessandro Albanese e dall’allora Assessore alla cultura del comune di Irsina Anna Maria Amenta. Se non vi riesce di vedere la puntata, potrete sempre rivederla su Raiplay. Nel frattempo passaparola…