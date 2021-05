“L’ultimazione dei lavori, avvenuta in data 27.04.2021, con relativa presa in consegna anticipata ai sensi dell’art.230 del D.P.R 207/2010, è stata seguita dal Direttore dei Lavori, l’ing. Cataldo Loiodice dell’ “Ufficio delle Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio” dell’Asm, in capo all’ing. Donadio.

Il 12 maggio alle ore 11.00, pertanto, in seguito all’ultimazione dei “lavori di demolizione del 4° e 5° livello del P.O. di Tinchi e Pisticci “Angelina Lodico” e all’adeguamento strutturale alle azioni sismiche della parte residuale dello stesso”, verranno inaugurati i poliambulatori.

All’inaugurazione parteciperanno l’Assessore alla Sanità Rocco Leone, il Commissario Straordinario dell’Asm Sabrina Pulvirenti e il Direttore Sanitario dell’Asm Giuseppe Magno.

Verranno attivati i seguenti poliambulatori precedentemente allocati nella struttura adiacente il Presidio Ospedaliero: endocrinologia/diabetologia, cardiologia, ginecologia e audiometria.

Si sta pensando anche di riattivare la vasca fisioterapica attualmente inutilizzabile per la presenza, nei medesimi spazi, degli ambulatori di fisiatria al fine di offrire alla popolazione un servizio in linea con l’originaria destinazione d’uso della struttura.

Inoltre, in previsione di una futura riattivazione dei posti letto, utili al rilancio della struttura posizionata in maniera baricentrica a livello geografico per la zona del metapontino, l’Ufficio Tecnico, ha provveduto alla sostituzione del gruppo frigo per il condizionamento e al riammodernamento della centrale dei gas medicali.“