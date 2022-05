Un annuncio per la giornata mondiale del gioco con un convegno on line (non mi muovete se non impellenti esigenze corporali..) e pensate dove divertirvi in compagnia o all’aperto. Zio Ludovico con una sequenza di locandine e un testo da ”bravo presentatore” ,come il Nino Frassica di Arboriana memoria televisiva, ricorda che ” domani , 28 maggio, è la giornata mondiale del gioco. Zio Ludovico ha organizzato per l’occasione il convegno *Giocare per Crescere* e si parlerà di didattica e gioco. Domenica a corollario della giornata mondiale il torneo di Risiko. Vi ricordo poi le iscrizioni al centro estivo e il vostro 5*1000 nel 730 che ci farebbe tanto tanto comodo, soprattutto ora che si ha una ludoteca fissa . Buona giornata e buon gioco sempre”.



Di tutto un po’ ma giocate. Allunga la vita e toglie preoccupazioni dalla testa. Del resto, come si descrive nella sua pagina social, “Zio Ludovico è quell’adulto che non ha perso il bambino che era. È quel clown che è in ognuno di noi.È quel Will coyote che cade ma non molla mai. È lo zio più caro, quello che quando papà non c’è, lui arriva”. Angelo custode, babbo Natale, Monacello ? L’importante è che abbiate al gioco…