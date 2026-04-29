Domani, diretta streaming seduta congiunta consigli comunali di Santeramo, Altamura e Matera su vertenza Natuzzi.

Si comunica che, in riferimento al Consiglio Comunale di Matera in seduta monotematica, aperta e congiunta con i Comuni di Santeramo e Altamura, convocata per giovedì 30 aprile 2026 alle ore 9, nel teatro “Il Saltimbanco” dell’Istituto Salesiano di Santeramo in Colle, sito in via San Domenico Savio n. 20 sarà possibile seguire la seduta consiliare in diretta streaming al seguente link: https://www.digital4democracy.
com/seduteonline/santeramo/.”
https://giornalemio.it/cronaca/vertenza-natuzzi-giovedi-si-incontrano-i-consigli-comunali-di-santeramo-in-colle-altamura-e-matera/
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