Domani, 25 marzo, seduta del Consiglio Comunale di Matera: Presidente ed interrogazioni varie

Il Consigliere anziano Donato Braia, con una nota comunica che il Consiglio Comunale di Matera “è convocato in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 16:00 di mercoledì 25 marzo 2026 (e di 2^ convocazione alle ore 16:00 di venerdì 27 marzo 2026), presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio);

2. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del Consigliere Domenico Bennardi avente ad oggetto: “Stato dell’arte sul riconoscimento del tratto materano della Via Appia nel Patrimonio UNESCO”. (Prot. n. 0000696/2026 del 07/01/2026);

3. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del Consigliere Domenico Schiavo avente ad oggetto: “Interrogazione consiliare sulla ricognizione dei locali comunali adibiti all’erogazione di servizi pubblici e sulla regolarità contrattuale, urbanistica e catastale”. (Prot. n. 0007874/2026 del 27.01.2026);

4. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma dei Consiglieri Violetto, Lapolla e Suriano avente ad oggetto: “Delocalizzazione dell’impianto della società Calcestruzzi, S.P. Matera-Ginosa Contrada Alvino – Località San Vito, Matera”. (Prot. n. 0008979/2026 del 29.01.2026);

5. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del Consigliere Domenico Bennardi avente ad oggetto: “Interrogazione a risposta scritta e orale sulla chiusura della Tensostruttura comunale e sulle prospettive di gestione degli impianti sportivi cittadini”. (Prot. n. 0009117/2026 del 30.01.2026).” Nella nota si precisa come sempre che “viene garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito

istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove- dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.”

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