Il regista e giornalista parigino Renaud Cohen, accompagnato dalla sua troupe, ha realizzato un documentario sul Carlo Levi nel nostro territorio. Il cortometraggio è stato girato lo scorso luglio, nei luoghi della memoria leviana, tra Grassano, Matera e Aliano. Il giornalista si è avvalso anche della collaborazione e della guida della prof.ssa Antonietta Latino dell’I. C. Minozzi Festa di Matera, che compare anche nel video, e che è tra i maggiori conoscitori della vita e dell’opera di Carlo Levi.

Breve e grande effetto, dalle immagini stupende e colorate, il film che andrà in onda ad aprile sul canale ARTE TV, è già disponibile on line alla rubrica “Invito al viaggio” della tv francese, a questo indirizzo

https://www.arte.tv/fr/videos/098995-064-A/invitation-au-voyage/?fbclid=IwAR11MpCDl57dppv-YdlVFohLrwMlwIAmPsnRxd-tz9FYVpb14vmSrKx6pfU

In un suo post sui social, il regista Renaud Cohenpresenta così il proprio lavoro: “Cristo si fermò a Eboli” è il titolo del libro scritto da Carlo Levi, che fu pubblicato dopo la guerra. Carlo Levi è un pittore della borghesia torinese. Per le sue attività antifasciste, fu arrestato e deportato nel sud Italia nel 1935. Qui scoprì la miseria e la malattia nel Mezzogiorno, e sotto la pressione dei contadini, iniziò a praticare la medicina che aveva studiato, senza mai praticarla. Salva vite umane e lascia vivo un ricordo oggi. Da questa esperienza, disegna un magnifico libro che farà il giro del mondo e causerà un enorme terremoto in Italia. Il suo romanzo è stato adattato in un film di Francesco Rosi nel 1979.